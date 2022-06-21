Okan Eken ve Yalçın Kılınç ile SICAK TEMAS!

Sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Kocaelispor’da hareketlilik başladı. Transfer komitesi nokta isimleri kulübe kazandırmak isterken santrfor bölgesine geride bıraktığımız sezon Manisa Futbol Kulübü’nde oynayan Okan Eken ve stoper bölgesine geçen sezon Eyüpspor forması giyen ve 1. Lig’in deneyimli stoperlerinden Yalçın Kılınç ile görüşme sağladı.
İKİSİ DE SICAK BAKIYOR
Taraflar arasındaki temasları olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. 30 yaşındaki Okan geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı ve 7 gol attı. Uzun bir santrfor olan Okan, hava topundaki etkinliğinin yanı sıra tekniği ve top saklama becerisine sahip. Kariyerinde Ankara Demir, Sakarya, Sarıyer, Zonguldak Kömür ve Keçiörengücü takımlarında da forma giyen ve eski takımı Sakaryaspor’un ilgisinin olduğu belirtildi. Yalçın ise Eyüp forması ile geçen sezon 33 lig, 2 de kupa maçında sahaya çıktı, 2 de gole imza attı. İki futbolcunun da Kocaelispor’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Selahattin Büyük. - Bir sezonda 7 gol atam futbolcu nasıl golcü diye alınıyor, açık oyuncusu olup A7 gol atsa anlarım, bize leblebi gibi gol atacak adam lazım, olmayacaksa hiç transfer yapmayın, kulübü borç batağına sokmayın
Mehmet Akıntürk -ist. - dostlar alış verişte görsün diye transferler yapılmaması lazım . kocaelinin başarı olması için en az biri kaleci olmak üzere en az üç dört süper lig te oynıyan deneyimli futbolcu takviye etmesi inancını taşıyorum.kocalilere istanbuldan selamlar sevgiler gönderiyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.