Okan Eken ve Yalçın Kılınç ile SICAK TEMAS!

Sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Kocaelispor’da hareketlilik başladı. Transfer komitesi nokta isimleri kulübe kazandırmak isterken santrfor bölgesine geride bıraktığımız sezon Manisa Futbol Kulübü’nde oynayan Okan Eken ve stoper bölgesine geçen sezon Eyüpspor forması giyen ve 1. Lig’in deneyimli stoperlerinden Yalçın Kılınç ile görüşme sağladı.

İKİSİ DE SICAK BAKIYOR

Taraflar arasındaki temasları olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. 30 yaşındaki Okan geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı ve 7 gol attı. Uzun bir santrfor olan Okan, hava topundaki etkinliğinin yanı sıra tekniği ve top saklama becerisine sahip. Kariyerinde Ankara Demir, Sakarya, Sarıyer, Zonguldak Kömür ve Keçiörengücü takımlarında da forma giyen ve eski takımı Sakaryaspor’un ilgisinin olduğu belirtildi. Yalçın ise Eyüp forması ile geçen sezon 33 lig, 2 de kupa maçında sahaya çıktı, 2 de gole imza attı. İki futbolcunun da Kocaelispor’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.