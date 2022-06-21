İzmit Belediyesinden kurtuluşun 101. Yılında muhteşem kutlama

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü bu yıl da dolu dolu kutlanacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek çok özel ve renkli etkinliklerle İzmitliler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılında unutulmaz bir hafta yaşayacak.

6 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılında 6 günlük etkinlik programı hazırlayan İzmit Belediyesi, tüm vatandaşlara kurtuluş coşkusunu yaşatacak. Yarışmalar, turnuvalar, tiyatro gösterileri, dans gösterileri, konserler ve çocuklar için özel etkinliklerle 7’den 70’e bütün vatandaşlar Seka Park ve İzmit Kent Meydanı’nda bir araya gelerek büyük coşkuya ortak olacak.

İZMİT KİTAP GÜNLERİ BAŞLIYOR

28 Haziran kutlama programları 24 Haziran’da başlayacak İzmit Kitap Günleri ile start verecek. 24-25-26 Haziran tarihlerinde 41 Marka 41 Yazar sloganıyla vatandaşlarla buluşacak olan İzmit Kitap Günleri’ne yerel şair, yazar ve yayınevleri katılacak. Söyleşi, imza günleri ve müzik dinletilerinin yapılacağı ve 3 gün boyunca devam edecek olan etkinlik 11.00 – 22.00 saatleri arasında İzmit Kent Meydanı’nda tüm vatandaşları stantlara bekliyor.

SOLOTÜRK İZMİT SEMALARINDA

28 Haziran kutlamaları kapsamında 25 Haziran Cumartesi günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SOLOTÜRK ekibi, saat 18.30’da İzmit semalarında vatandaşları selamlayacak. Sekapark’ta gerçekleşecek olan gösteri uçuşunu binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

İBB MEHTERANI İZMİT’E GELİYOR

Ramazan ayında vatandaşlara bir sürpriz yaparak İstanbul büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımını’nı İzmitlilerle buluşturan İzmit Belediyesi, bu kez İzmit’in kurtuluşu için İBB Mehteran Takımını İzmit’e getiriyor. Nostaljik bir gece yaşatmaya hazırlanan İBB Mehteranı Konseri & Kahramanlık Türküleri 25 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da İzmitlilerle yeniden buluşuyor.

SANAT VE SPOR BİR ARADA

Kutlamalar kapsamında 26 Haziran Pazar günü saat 09.00’da Yahya Kaptan Mahallesi’nde İzmit’in Kurtuluşu için bisiklet gezisi düzenlenecek. Aynı gün İzmit Kent Meydanı’nda devam edecek olan etkinlikler kapsamında saat 14.00’te Naci Girginsoy Öykü Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Günün kapanışı Cephanelik Spor Tesisleri’nde saat 17.00’de Kurtuluş Kupası Ayak Tenisi Turnuvası ile yapılacak.

YARIŞMALAR, TİYATRO, DANS GÖSTERİLERİ

27 Haziran Pazartesi günü saat 09.00 – 20.00 saatleri arasında İzmit Yelken Kulübü’nde 3’üncü Geleneksel Çınar Yelken Yarışları düzenlenecek. Gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle kutlamalar İzmit Kent Meydanı’nda devam edecek. Çocuk etkinlikleri, animasyon, İzmit Belediye Bandosu’nun yanı sıra İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Gösterisi ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ‘Bir Şehrin Hikâyesi’ tiyatral dans gösterisi ile keyifli bir gün yaşatacak.

HELVA İKRAMI YAPILACAK

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü olan 28 Haziran Salı günü saat 09.45’te Kültür Tepesi Tören Alanı’nda resmi tören gerçekleşecek. Ardından Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliği ziyaret edilecek. Saat 13.30’da Yeni Cuma Camii’nde vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz adına mevlit okunacak ve vatandaşlara helva ikram edilecek.

KENT MEYDANI’NDA GÜN BOYU DEVAM EDECEK

3’üncü Geleneksel Çınar Yelken Yarışları’nın devam edeceği 28 Haziran Salı günü saat 10.00’da Kamuran Akşar anısına düzenlenen futbol turnuvasının final maçı oynanacak. Mimdepo Performans Topluluğu, İzmit Kent Meydanı’nda Saat 17.30’da İzmitlilere gösterilerini gerçekleştirecek. İzmit Kurtuluş Korteji saat 18.30’da Kültür Tepesi’nde başlayarak İzmit Kent Meydanı’nda noktalanacak.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ GELİYOR

Gün boyu İzmit Kent Meydanı’nda devam edecek olan etkinlikler güzel bir final ile sonlanacak. Yakın zamanda kurulmasına rağmen ulusal ve uluslararası anlamda adını duyurmayı başaran İzmit Belediyesi Kent Orkestrası saat 20.30’da muhteşem performansıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak. Gecenin sürprizini ise klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici yapacak. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ile sahne alacak olan klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici konserine tüm İzmitliler davetlidir.