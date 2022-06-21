41 Marka 41 Yazar sloganı ile İzmit Kitap Günleri başlıyor

İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleriyle İzmitlilere unutulmaz bir hafta yaşatacak. Sanat ve sporun bir arada olacağı etkinlikler kapsamında edebiyatseverler de İzmit Kitap Günleri’nde bir araya gelecek. İzmit Kitap Günleri 24 Haziran’da 41 Marka 41 Slogan sloganı ile İzmitlilerle buluşacak.
SÖYLEŞİLER, İMZA GÜNLERİ VE DİNLETİLER
24-25-26 Haziran tarihlerinde İzmit Kent Meydanı’nda devam edecek olan İzmit Kitap Günleri etkinliğine yerel şairler, yazarlar ve yayınevleri katılım sağlayacak. Üç gün sürecek olan etkinlikte söyleşiler, imza günleri ve müzik dinletileri gerçekleşecek. 11.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak olan stantlara tüm edebiyatseverler davetlidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.