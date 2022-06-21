21 Haz 2022 - 16:31- Gündem G: 21 Haz 2022 - 16:32

41 Marka 41 Yazar sloganı ile İzmit Kitap Günleri başlıyor

İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kutlamaları kapsamında üç gün boyunca devam edecek olan İzmit Kitap Günleri ile edebiyatseverleri bir araya getiriyor
41 Marka 41 Yazar sloganı ile İzmit Kitap Günleri başlıyor mask

İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleriyle İzmitlilere unutulmaz bir hafta yaşatacak. Sanat ve sporun bir arada olacağı etkinlikler kapsamında edebiyatseverler de İzmit Kitap Günleri’nde bir araya gelecek. İzmit Kitap Günleri 24 Haziran’da 41 Marka 41 Slogan sloganı ile İzmitlilerle buluşacak. 

SÖYLEŞİLER, İMZA GÜNLERİ VE DİNLETİLER

24-25-26 Haziran tarihlerinde İzmit Kent Meydanı’nda devam edecek olan İzmit Kitap Günleri etkinliğine yerel şairler, yazarlar ve yayınevleri katılım sağlayacak. Üç gün sürecek olan etkinlikte söyleşiler, imza günleri ve müzik dinletileri gerçekleşecek. 11.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak olan stantlara tüm edebiyatseverler davetlidir.
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21 Haz 2022 - 16:31 - Gündem

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