21 Haz 2022 - 16:39- Kültür-Sanat G: 21 Haz 2022 - 16:43

Leyla Hanım ilk fragmanıyla heyecan yarattı

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın yaşamını beyaz perdeye yansıtan ödüllü film ‘Leyla Hanım’ın ilk fragmanı yayımlandı 
Video için play'e tıklayın

Cumhuriyet tarihinin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türündeki Leyla Hanım filminin ilk fragmanı yayınladı. Tarihi filmde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve maNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli birçok sanatçı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı. Film, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde Organizasyon Özel Komite Ödülü’ne layık görüldü. Merakla beklenen filmin fragmanı da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Film festivallerinden aldığı davetler nedeniyle genel gösterime henüz girmeyen filmin fragmanı dahi, İzmitli ve ülke genelindeki sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Filmin fragmanı ilk olarak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı. Fragman paylaşımına beğenen vatandaşlar filmi de beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. 

ÖZEL GÖSTERİM 

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, idari yapımcılığını Koral Altın’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin ve yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin üstlendiği Leyla Hanım filminin müziklerini ise usta sanatçı Demir Demirkan yaptı. Filmin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde organize edilecek özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor. 

HEYECANLI BEKLEYİŞ 

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanan dökü-drama türündeki film için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

21 Haz 2022 - 16:39 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.356.790 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Radyo-yu Hümayun Denizli’de büyük beğeni topladı mask
Radyo-yu Hümayun Denizli’de büyük beğeni topladı
KOÜ’lü genç yönetmene bir ödül de TRT’den mask
KOÜ’lü genç yönetmene bir ödül de TRT’den
Tiyatrocular, Barkın için bir kez daha sahneye çıkıyor mask
Tiyatrocular, Barkın için bir kez daha sahneye çıkıyor
Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi finalde mask
Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi finalde
İzmit Türk Halk Müziği Koroları ilk konserini verdi mask
İzmit Türk Halk Müziği Koroları ilk konserini verdi
‘En iyi yeni oyun’ ödülü İzmit Belediye Tiyatrosu’nun mask
‘En iyi yeni oyun’ ödülü İzmit Belediye Tiyatrosu’nun
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL