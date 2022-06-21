Leyla Hanım ilk fragmanıyla heyecan yarattı

Cumhuriyet tarihinin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türündeki Leyla Hanım filminin ilk fragmanı yayınladı. Tarihi filmde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve maNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli birçok sanatçı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı. Film, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde Organizasyon Özel Komite Ödülü’ne layık görüldü. Merakla beklenen filmin fragmanı da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Film festivallerinden aldığı davetler nedeniyle genel gösterime henüz girmeyen filmin fragmanı dahi, İzmitli ve ülke genelindeki sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Filmin fragmanı ilk olarak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı. Fragman paylaşımına beğenen vatandaşlar filmi de beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

ÖZEL GÖSTERİM

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, idari yapımcılığını Koral Altın’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin ve yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin üstlendiği Leyla Hanım filminin müziklerini ise usta sanatçı Demir Demirkan yaptı. Filmin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde organize edilecek özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanan dökü-drama türündeki film için heyecanlı bekleyiş sürüyor.