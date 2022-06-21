21 Haz 2022 - 16:58- Gündem G: 21 Haz 2022 - 17:38

Eski başkanın acı kaybı
Eski başkanın acı kaybı mask

İzmit Oto Galericiler Sitesi esnaflarından Çakmak Otomotiv'in sahibi Mehmet Çakmak ile Mine Çakmak'ın babaları olan, Bekirpaşa eski Belediye Başkanı Abdullah Çakmak'ın abisi, Köy Hizmetlerinden emekli Sadettin Çakmak (78) vefat etti. Eşi İjlal Çakmak'ı yaklaşık 2 ay önce kaybeden Sadettin Çakmak'ın cenazesi Başiskele Döngel Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 

21 Haz 2022 - 16:58 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.356.790 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SOLOTÜRK yarın İzmit’te prova uçuşu yapacak mask
SOLOTÜRK yarın İzmit’te prova uçuşu yapacak
41 Marka 41 Yazar sloganı ile İzmit Kitap Günleri başlıyor mask
41 Marka 41 Yazar sloganı ile İzmit Kitap Günleri başlıyor
Büyükşehir’den öğrencilere unutulmaz karne hediyesi mask
Büyükşehir’den öğrencilere unutulmaz karne hediyesi
İzmit Belediyesinden kurtuluşun 101. Yılında muhteşem kutlama mask
İzmit Belediyesinden kurtuluşun 101. Yılında muhteşem kutlama
Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nde kongre yapıldı mask
Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği’nde kongre yapıldı
Gölcük’ü Kalkındırma Derneği’nden yemeğe davet mask
Gölcük’ü Kalkındırma Derneği’nden yemeğe davet
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL