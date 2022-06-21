21 Haz 2022 - 17:04- Gündem G: 21 Haz 2022 - 17:06

SOLOTÜRK yarın İzmit’te prova uçuşu yapacak

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kapsamında İzmit semalarında gösteri uçuşu yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK yarın prova uçuşu gerçekleştirecek
SOLOTÜRK yarın İzmit’te prova uçuşu yapacak mask

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SOLOTÜRK ekibi İzmit’e geliyor. SOLOTÜRK ekibi, yarın saat 14.00’te çift uçakla ve aynı gün saat 19.00’da tek uçakla prova uçuşu gerçekleştirecek.

COŞKUYLA KUTLANACAK

SOLOTÜRK gösteri uçuşunu ise 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da yapacak. Sekapark’tan izlenecek olan SOLOTÜRK gösterisi renkli görüntülere sahne olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Haziran’ı coşkuyla kutlayacak olan İzmit Belediyesi, SOLOTÜRK’ün nefes kesecek olan gösterisine tüm vatandaşları bekliyor.

21 Haz 2022 - 17:04 - Gündem

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