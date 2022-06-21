SOLOTÜRK yarın İzmit’te prova uçuşu yapacak

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SOLOTÜRK ekibi İzmit’e geliyor. SOLOTÜRK ekibi, yarın saat 14.00’te çift uçakla ve aynı gün saat 19.00’da tek uçakla prova uçuşu gerçekleştirecek.
COŞKUYLA KUTLANACAK
SOLOTÜRK gösteri uçuşunu ise 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da yapacak. Sekapark’tan izlenecek olan SOLOTÜRK gösterisi renkli görüntülere sahne olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Haziran’ı coşkuyla kutlayacak olan İzmit Belediyesi, SOLOTÜRK’ün nefes kesecek olan gösterisine tüm vatandaşları bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.