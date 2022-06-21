Yıldızlı’dan Büyükakın’a: Sana mı soracağız

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı bugün haftalık basın açıklamasında il yöneticileriyle birlikte basınla buluştu.

“BEN GÖNDERDİM”

İl Başkanı Harun Yıldızlı, HDP kongresine giden CHP’li yöneticiler ile ilgili, “ AKP İzmit Danışma Meclisi’nde yapılan konuşmalara yönelik olarak da konuşan Yıldızlı, “Bizler kökleri Kuva-i Milliye’ye dayanan bir partiyiz. CHP, bu ülkenin birleştirici gücüdür. Herkesle görüşen, bütün siyasi partilerle görüşebilen tek parti CHP’dir. Hafta sonu yapılan HDP kongresine katılımla ilgili birçok söylemde bulundu bazı siyasi parti mensupları. Biz oraya yöneticilerimizi gönderdik. Bize davet gelen her yere ya çiçeğimiz, ya yöneticilerimiz ya da ben katılırım. Şerefli yönetici arkadaşlarımızı ben gönderdim. CHP’lilerin her biri şereflidir. PETKİM’i, SEKA’yı, şeker fabrikalarını sattıkları gibi bizim hiçbir bireyimiz satmaz. Süleyman Şah türbesinde mevcut iktidar sahipleri tarafından toprak kaybı oldu. yerel seçim öncesi okunan mektupları okuyanları unutmadık. Fitne fesattın toplumumuzda hiçbir yeri yoktu. 20 yıllık iktidarlarında kin ve nefretten başka hiçbir şey ekmediler. Benim şerefli yönetici kardeşlerimi nasıl Memleket Partisi’nin kongresine gönderdiysek, HDP’ye de katılmışlardır, ayrılmışlardır” dedi.

“BENİM ŞEREFLİ, ONURLU YÖNETİCİLERİMİ BİZZAT BEN GÖNDERDİM”

Yıldızlı, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi; “Mevcut siyasi iktidarın konuşacak başka bir şey kalmadığı için ya FETÖ ya da terör örgütü diyecek. Geçen hafta sokağa inelim dedik. Tık yok. Bir tanesini görmedik. Halk ne dedi duydunuz. Pazardan 400 lira ile alışveriş yapma çabası… Artık çeyrek karpuzun satıldığını görüyoruz. 400 lira bir şey alınamayacağını gördünüz. Halkı saf zannediyorlar. Halk saf değil; her şeyi görüyor. Yerel seçimler öncesini, Süleyman Şah Türbesi’ni unutmadık. MİT’in aradığı adamı TRT buldu getirdi ekrana çıkardı. HDP, TBMM’de temsil edilen bir partidir. Meclis Grup Başkanvekili bize davetiye göndermiştir; benim şerefli, onurlu yöneticilerimi de bizzat ben gönderdim.

“BİZE KATILIN”

Şehirlerarası otogarda otogar sinek avlıyor. Otogarda bilet alan sayısı o kadar az ki insanlar memleketine gidemiyor ama saray ve etrafındakiler mevcut iktidarın umurunda değil. Yağmur yağınca kentin halini görüyorsunuz. Her seferinde billboardlara astılar. Bir dahakine paletleri alıp yüzeceğiz. Hayal satmaya devam ediyorlar. Yaptıkları bir proje yok boyuna birbirlerine danışıyorlar. Halkın arasına inin. Başiskele esnafı kan ağlıyor. Umurlarında değil tabi. Söyleyecek sözleri yok. Sokağa inecek yüzleri yok. Biz de Kocaeli için anket firmasıyla çalışıyoruz. Kocaeli ile ilgili çalışmayı sizlere vereceğiz. Bunlar artık gidiyor; özgürlükler geliyor. Özgürlük için bize katılın. İşçimiz, esnafımız, halkımız bize katılın.

“DEMİRTAŞ’IN TÜYÜNÜ VERMEM”

Mehmet Demirtaş ne yapmış ki vereceğim onlara? Fikret Hocaoğlu ile ilgili ne yaptılar? Benim genel başkanıma küfretti. Gereğini mi yapmışlar ki biz yapacağız? Ne yaptılar Derince’deki kültür müdürü ile ilgili? Büyükşehir Belediye Başkanı, il başkanı, ilçe başkanı açıklama yaptı mı? O zat elini yıkadı mı yıkamadı mı onu sormak lazım. Tüyünü vermem Demirtaş’ın. En kısa zamanda sandığın gelmesi lazım. Ülkeye kardeşliği, huzuru, barışı hep birlikte getirmemiz lazım.”

“SANA MI SORACAĞIZ?”

Büyükakın güzel hayal satıyor. Teleferik ile ilgili en son tweeti ne zaman attı? Sana mı soracağız ağzımıza ne alıp ne almayacağımızı? Sen icra makamısın, bahane değil çözüm üreteceksin. Metron mu var burada konuşuyorsun? Neyin var ki konuşuyorsun? SEKA Park güzel, tramvay güzel. Tebrik etmesini biliriz, lafını etme. Bir tanesi de çıktı, onu zaten baz almıyorum ama önce bitmeyen projeleri bitirsinler diyor. Haftaya utanç duvarını asacağım buraya. Burada sergileyeceğim. Yeter ki kente hizmet getirsinler. Kentin 20 senesini çaldılar ya. 20 senede kin, nefret, kavga, dövüş getirdiler. Duydunuz mu bizden hiç hakaret?”