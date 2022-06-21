Türkkan 10 yıldır kapalı olan YHT duraklarını TBMM gündemine taşıdı

Yüksek Hızlı Tren çalışması nedeni ile Adapazarı Treni’nin seferleri 2012 yılında durdurulmuştu. Şu anda yalnızca 11 istasyonda hizmet veren trenin 8 istasyonu 10 yıldır kapalı. "Daha önce Haydarpaşa-Adapazarı arasında hizmet veren Adapazarı Treni bugün Gebze -Adapazarı arasına adeta sıkıştırılmış durumda çalışıyor. Bu nedenle Kocaeli’de de yolcular mağduriyet yaşıyor" ifadeleriyle durumu gündeme getiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konunun muhatabı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi. Türkkan önergesinde; kapalı olan tren istasyonlarının ne zaman hizmet vermeye başlayacağını ve Adapazarı Treni’nin güzergahının uzatılıp uzatılmayacağını sordu. 2012 yılına göre Kocaeli ve Adapazarı illerinde nüfusun arttığına da dikkat çeken Türkkan, buna rağmen sefer sayısının neden düşürüldüğü sorusuna da cevap istedi.

İŞTE O SORULAR

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın önergesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde: "Yüksek Hızlı Tren çalışması sebebi ile 2012 yılında seferleri durdurulan Adapazarı Treni şu anda sadece 11 tren istasyonunda hizmet vermekte, Kırkpınar, Maşukiye, Köseköy, Kırkikievler, Kuruçeşme, Tütünçiftlik, Kirazlıyalı, Tavşancıl istasyonları 10 yıldır kapalı durumdadır. Daha önce Haydarpaşa-Adapazarı arasında hizmet veren Adapazarı Treni’nin güzergahı Gebze-Adapazarı arasına adeta sıkıştırılmıştır. Bu sebeple Adapazarı/Kocaeli-İstanbul arasında yolcular iki vasıta değiştirmek ve eskiye göre çok daha uzun sürede yolculuk yapmak zorunda kalmaktadır. 2012 yılında günde 24 sefer yapan ve %100’ün üzerinde doluluk oranı ile çalışan Adapazarı Treni halen günde sadece 10 sefer yapmaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-10 yıldır kapalı olan tren istasyonları (Kırkpınar, Maşukiye, Köseköy, Kırkikievler, Kuruçeşme, Tütünçiftlik, Kirazlıyalı, Tavşancıl) ne zaman hizmete girecektir?

2-Daha önce Haydarpaşa-Adapazarı arasında hizmet veren, günümüzde Gebze-Adapazarı arasına adeta sıkıştırılan Adapazarı Treni’nin güzergahının uzatılması düşünülmekte midir?

3-Adapazarı/Kocaeli-İstanbul arasında iki vasıta değiştirmek ve eskiye göre çok daha uzun sürede yolculuk yapmak zorunda kalan yolcuların sıkıntısının giderilmesi için yeni birtakım düzenlemeler getirilmesi düşünülmekte midir?

4-2012 yılına göre Kocaeli ve Adapazarı illerinde nüfus artmış olmasına rağmen Adapazarı Treni’nin sefer sayısı niye düşürülmüştür, bunun gerekçeleri nelerdir?

5-2012 yılında günde 24 sefer yapan ve %100’ün üzerinde doluluk oranı ile çalışan Adapazarı Treni’nin sefer sayısının artırılması düşünülmekte midir?"