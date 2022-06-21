21 Haz 2022 - 22:24- Asayiş G: 21 Haz 2022 - 22:25

HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi’nde, salondaki kişileri sözde ’Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı.
HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı mask

Geçtiğimiz pazar günü HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi’nde, kongrenin divan başkanlığını üstlenen S.Y., salondakileri sözde ’Kürdistan şehitleri’ için saygı duruşuna davet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21 Haz 2022 - 22:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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