Vali Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Rütbe Terfi törenine katıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Emniyet Müdür Yardımcıları, Polis Emeklileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ayhan İlhan ve üyeleri ile emniyet mensupları katıldı.

Törende ilk olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu bir konuşma yaparak, terfi eden personeli kutladı. Ardından söz alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Güvenlik konusu dünyadaki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi haline geliyor. Aslında güvenlik özgürlük dengesinin nasıl kurulacağı da yine tartışmalar arasında yer alıyor. Ancak güvenlik yoksa ne canınız can ne malınız maldır. Küresel çetenin terör örgütleri kurup bunları diğer ülkelerin başına bela etmesi toplumun tamamını tehdit eder hale getirmesi de yine başka bir sorun olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Bu ülkede yıllardan beri PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz. PKK terör örgütünü kuranlar, yönetenler Türkiye'nin başına bela edenler arkasından DHKPC, FETÖ gibi en sonda DAEŞ gibi terör örgütlerini kurup ülkemizin başına bela edenlerin yine aynı odaklar olduğunu görüyoruz. Bütün bu anlattıklarımdan çıkarmanız gereken bir ders var. O da milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, hiç kimseyi kimsesiz bırakmamak, çocuklarımızın, evlatlarımızın ellerinden sıkıca tutmak ve onları bu gruplara kaptırmamaktır" dedi.

Eğer çocuklarınıza sahip çıkmazsanız ne kadar güvenlik alırsanız alın maalesef bu tedbirler sonuç vermez. Diyerek konuşmasına devam eden Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sadece bina yapmadık, Türkiye'yi küresel bir güç olarak ve aktör olarak bu yüzyıla hazırladık, bu yüzyılın Türk asrı, Türk yüzyılı olacağı iddiasını ortaya koyduk. Aslında dünyaya yeni bir ses verdik ve bu ses de hakkın, hukukun haykırılması, mazlum ve mağdurların sesi olmak ve Türk milletinin tarihten gelen büyük bir birikimini tekrar ortaya koymaktır. Daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz, daha çok hakkı hukuku haykıracağız. Gücü sömürmek, katletmek için değil, hak ve hukuku haykırmak için kullanacağız" dedi.

Emniyet teşkilatının en güvenilir teşkilatlar arasında olduğunu belirten Vali Yavuz; "Değerli polis arkadaşlarım, milletimizin emaneti olan üniformalarınıza lütfen layık olun. Öylesine kutsal bir üniforma taşıyorsunuz ki: milletimizin her biri size baktığında namusunu, canını emanet ettiği üniformayı görmekte ve kıymet vermektedir. Çünkü bu millet sizi göz bebeği gibi görüyor ve göz bebeği gibi koruyor. En güvenilir teşkilatlar arasındasınız. Elbette siz değerli teşkilat mensuplarımızın gayretli çalışması, fedakârlığı, gece gündüz demeden vatandaşımızın yardımına koşması en önemli etkenlerden bir tanesidir. Kocaeli gerçekten potansiyeli, yaşadığı sorunları ve geçiş güzergâhı olması, bilim, sanayi ve teknoloji şehri olması, çok göç alması bir tarafta Marmara Denizi ve Karadeniz'e kıyısı olması hasebiyle hepimiz açısından zor bir coğrafya. Geldiğimiz noktada siz değerli arkadaşlarımızın fedakârca çalışması neticesinde daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Daha iyi olacağız, daha iyi olmak için daha iyi çalışacağız, aziz milletimize layık olacağız. Bugün terfi eden bütün kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Yeni rütbelerinizin hakkını verebilmeyi Allah nasip etsin, utandırmasın, yolunuz bahtınız açık olsun" dedi. Konuşmalar sonrasında Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri rütbe alan 45 emniyet mensubunu tebrik ederek yeni rütbeleriyle yapacakları görevlerinde başarılar dilediler ve günün anısına fotoğraf çektirdiler.