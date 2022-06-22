22 Haz 2022 - 09:19- Gündem G: 22 Haz 2022 - 09:36

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta kendini gösteren yağışlar hafta sonu etki alanını artıracak. Yağışların hafta sonu İstanbul'da da kendini göstermesi bekleniyor.
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Sağanak yağış var mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre hafta sonu yaklaşırken yağışlar etki alanını genişletecek. Cuma ve cumartesi günü yurdun hemen hemen tamamını etkilemesi beklenen yağışlar pazar gününden itibaren gücünü yitirecek.

BİRÇOK ŞEHİR ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon’un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

22 Haz 2022 - 09:19 - Gündem

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