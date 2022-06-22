22 Haz 2022 - 09:21- Asayiş G: 22 Haz 2022 - 09:23

Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar

Darıca'da 2'si yetişkin 5'i bebek mezarının taşları balyozlarla kırıldı.

Bebek mezarlarının taşlarını parçaladılar mask
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Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Nenehatun Mahallesi Nenehatun Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlığa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2’si yetişkin 5’i ise bebek mezarlarının taşlarını paramparça etti. Sabah çalışmak için mezarlığa gelen işçiler olayı fark edince amirlerine bildirdi. Polis ekiplerine intikal eden olayda failler aranıyor. Mezar taşlarının ise Darıca Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi.
Mezarlığın giriş-çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

22 Haz 2022 - 09:21 - Asayiş

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