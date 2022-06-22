22 Haz 2022 - 09:29- Gündem G: 22 Haz 2022 - 09:32

Memurun mesaisine 1.7 liralık zam

Memurun fazla mesaisi saat başına 2.7 liradan 4 lira 40 kuruşa çıktı. Öğrencinin pansiyon ücretlerine yüzde 81 zam yapıldı.
Memurun mesaisine 1.7 liralık zam mask

TBMM'ye sunulan ek bütçe yasa teklifiyle memurların fazla çalışma ücretleri ve yurt içi harcırahlarına yüzde 61 ile yüzde 63 arasında zam yapıldı. Ek bütçenin yasalaşması halinde 2 lira 70 kuruş olan memurun saatlik fazla mesai ücreti 1.7 lira artırılarak 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Nüfus büyüklüğüne göre aylık 361 TL ile 667 TL arasında değişen zabıta ve itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çıkarıldı.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM YOK

Memurların günlük yurt içi harcırahları da derece ve kıdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltildi. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmazken ilk, orta ve lise yatılı okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8 bin 210 liraya çıktı. Sözcü-Erdoğan Süzer
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22 Haz 2022 - 09:29 - Gündem

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