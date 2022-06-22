22 Haz 2022 - 14:21- Spor G: 22 Haz 2022 - 14:23

Kocaelispor'da Gökhan Alsan tamam gibi!

Kocaelispor dış transferde önemli bir futbolcuda sona geldi. Geride bıraktığımız sezon Büyükşehir Belediyes Erzurum forması giyen Gökhan Alsan ile h...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kocaelispor'da Gökhan Alsan tamam gibi! mask

Kocaelispor dış transferde önemli bir futbolcuda sona geldi. Geride bıraktığımız sezon Büyükşehir Belediyes Erzurum forması giyen Gökhan Alsan ile her konuda anlaşıldığı, tarafların imza aşamasına geldiği öğrenildi. 1990 doğumlu futbolcu Süper Lig’de de olmak üzere uzun yıllar boyunca 1. Lig’de forma giydi.

ÇOK YETENEKLİ

Kocaelispor ile geçen sezon da ismi geçen futbolcu 6-8 ve 10 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor. Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfa, Karabükspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor’da da oynayan 32 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de 3, 1. Lig’de 242, 2. Lig’de 83 maçta toplam 59 gol attı.
# bir, ile

22 Haz 2022 - 14:21 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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