Kocaelispor'da Gökhan Alsan tamam gibi!

Kocaelispor dış transferde önemli bir futbolcuda sona geldi. Geride bıraktığımız sezon Büyükşehir Belediyes Erzurum forması giyen Gökhan Alsan ile her konuda anlaşıldığı, tarafların imza aşamasına geldiği öğrenildi. 1990 doğumlu futbolcu Süper Lig’de de olmak üzere uzun yıllar boyunca 1. Lig’de forma giydi.
ÇOK YETENEKLİ
Kocaelispor ile geçen sezon da ismi geçen futbolcu 6-8 ve 10 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor. Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfa, Karabükspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor’da da oynayan 32 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de 3, 1. Lig’de 242, 2. Lig’de 83 maçta toplam 59 gol attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.