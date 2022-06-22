Erzurumlular Vakfı, başarıları ödüllendiriyor

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı, başarılı sporcuları ve kentimize değer katan isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak vakıf yönetimi; KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel’i, geçtiğimiz hafta yapılan olağan genel kurulda Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimine seçilen Körfez Vefa Spor Kulübü Başkanı Muhammed Emin Kılıç’ı ve geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olarak gururumuz olan Betül Kaya’yı ağırladı.

DEKAN TEMEL’E PLAKET

Gerçekleşen buluşma sırasında Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Mütevelli Heyeti Başkanı Nurettin Tezel ve vakıf yönetimi de hazır bulundu. Buluşma sırasında Vakıf Başkanı Ahmet Önal, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel’e başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. Kulüp Başkanı Kılıç’ı da federasyon yönetimine girmesi dolayısıyla kutladı.

ÖNAL TEBRİK ETTİ

Öte yandan dünya üçüncüsü olan Betül Kaya’nın hediyesini ise Erzurumlular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nurettin Tezel verdi. Konukları ile yakından ilgilenen Vakıf Başkanı Ahmet Önal, “Şehrimizin ve ülkemizin adının duyurulmasına katkı sağlayan tüm değerlerimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz. Bu vesile ile başarılı çalışmaları dolayısıyla sevgili dekanımız Süreyya hocamızı, KASKF yönetimine giren hemşerimiz Muhammed Emin kardeşimizi ve bronz madalya ile gururumuz olan evladımız Betül’ü tebrik ediyoruz” dedi.