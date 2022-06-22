22 Haz 2022 - 14:32- Gündem G: 22 Haz 2022 - 14:34

KBFT’nin ‘Cedit Fotoğraf Sergisi’ bu cumartesi açılıyor

Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, “Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Fotoğraf Sergisi” 25 Haziran Cumartesi günü saat 11.30’da Yürüyüş Yolu’nda açılıyor

KBFT’nin ‘Cedit Fotoğraf Sergisi’ bu cumartesi açılıyor mask

İzmit’te Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım işlemleri 4 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 19 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştı. İlk kazmanın vurulduğu günden son ev yıkılana kadar fotoğraflama çalışmalarını aralıksız sürdüren KBFT üyeleri, kent bilinci ve kent hafızası oluşturulması amacı ile 900’e yakın fotoğrafı, Büyükşehir Belediyesi arşivlerinde saklanmak üzere Foto-Film ve Arşiv Merkezi’ne teslim etti. 110 fotoğraf, 25 Haziran Cumartesi günü Yürüyüş Yolu’nda izleyenlerin beğenisine sunulacak.

DERNEKTEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

KBFT’nin Yeni Cuma Parkı önünden Sanat Okulu’nun köşesine kadar yer alan bölümde düzenlenecek olan sergisi, ilerleyen dönemlerde planladıkları “Fotoğraf Günleri”nin de bir provası şeklinde olacak. Dernek yönetimi, “Bu fotoğraf sergisinin oluşumunda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Murat Yavuz’a, STK Şube Müdürü Samet Şengöz ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İlimizde açık havada düzenlenmiş en büyük fotoğraf sergisine, tüm halkımız davetlidir” dedi.

22 Haz 2022 - 14:32 - Gündem

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