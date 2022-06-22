‘Emeklinin faturasından KDV ve ÖTV alınmamalı’

“TÜFE oranına göre emekli aylıklarına yapılan artışlar yeterli gelmiyor” diyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gölcük Şube Başkanı Ergun Şahin yaptığı açıklamada, “Emeklilerin sorunlarının başında, emekli aylığı hesaplamalarındaki kayıplar ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre emekli aylıklarına yapılan artışlar yeterli gelmiyor. TÜFE oranlarında yapılan zamlar emekli aylıklarını her geçen gün küçültüyor. Özellikle çetin geçen kış aylarında emeklilerimiz ısınma başta olmak üzere artan faturalar nedeniyle çok zor bir kış geçirdi. Özellikle elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar emeklilerimizin belini bükmekte. Bu nedenle genel Başkanımız Kazım Ergin emeklilerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmaması talebinde bulundu. Genel başkanımız bu talebi emeklilerimizi oldukça umutlandırdı. Emekliler olarak talebimiz doğalgaz, elektrik ve su faturalarımızdan KDV ve ÖTV alınmaması istiyoruz” dedi.

“EK ÖDEME ORANI YÜKSELTİLMELİ”

Başkan Şahin, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yerine emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması, çalışanların ücretlerine ciddi bir artış getirmiştir. Her kesimden adaletli bir vergi alınması, vergi politikalarının temel ilkesidir. Emeklilere ödenen vergi iadesi karşılığı yüzde 4-5 ek ödeme oranları günümüzde değerini yitirdiğinden, ek ödeme oranı yüzde 10’a yükseltilmelidir. Bununla birlikte, bu yıl oldukça sert geçen kış mevsimi ve doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar, emeklilerimizin ısınmak için ödediği faturaları katbekat artırdı. Doğal gaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmaması emeklilerimizin bütçesini bir nebze de olsun rahatlatacaktır” açıklamasında bulundu.

“SEYYANEN ZAM VERİLMELİ”

Başkan Şahin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesini merakla beklediğini ifade ederek, şunları söyledi; “Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Gelecekte emekli olacakların aylıklarında kayıpların olmaması için güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında bütün dönemler için tek bir hesaplama yöntemi benimsenmelidir. Emeklilerimizin önemli bir bölümünün aylıkları günün şartlarında oldukça düşük kaldığından, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir.”