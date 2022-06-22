SABANCI VAKFI 7. Kısa film Yarışması’na başvurular başladı

Bu yıl 7. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Teması “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” olarak belirlenen yarışma, “Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!” sloganı ile gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 18 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın sayısının önemli bir toplumsal mesele olduğunu ve bu konuyu her fırsatta görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi.