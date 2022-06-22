Bu yıl 7. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Teması “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” olarak belirlenen yarışma, “Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!” sloganı ile gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 18 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın sayısının önemli bir toplumsal mesele olduğunu ve bu konuyu her fırsatta görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi.
22 Haz 2022 - 14:35- Ekonomi Güncelleme: 22 Haz 2022 - 14:37
SABANCI VAKFI 7. Kısa film Yarışması’na başvurular başladı
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2022 yılı başvuruları başladı. Yarışmanın bu yılki teması ise Vakfın odak alanlarından biri olan “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.