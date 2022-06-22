Vodafone’dan mobil altyapı dönüşümü

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmayı hedefleyen Vodafone, müşterilerin kesintisiz iletişim, geniş kapasite ve servis bazlı ihtiyaçlarını esas alarak ses, veri ve sinyalleşme altyapılarının sanallaştırma sürecini tamamladı. Bu sayede daha verimli ve esnek kapasite kullanımı sağlanarak olağan dışı trafik artışlarında dahi kesintisiz ve kaliteli ses ve veri iletişimi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, müşterilerine en güvenli ve yüksek kapasiteli iletişimi sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirtti.