Vestel’den Kandıra’ya yeni nesil mağaza

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, benzersiz tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptli mağazacılık anlayışını Kocaeli’ne taşıdı. Kandıra ilçesi Çarşı Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Vestel mağazası, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Kocaeli’ndeki tüketicilerle buluşturacak.