25 yaşındaki Emirhan yaşamını yitirdi

İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi adresinde ikamet eden serbest çalışan Fikret Umutlu Süheyla çiftinin 3 çocuğundan biri Bedensel ve zihinsel engelli Emirhan Umutlu(25)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Nur Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.