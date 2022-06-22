22 Haz 2022 - 14:36- Gündem G: 22 Haz 2022 - 14:39

25 yaşındaki Emirhan yaşamını yitirdi
25 yaşındaki Emirhan yaşamını yitirdi mask

İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi adresinde ikamet eden serbest çalışan Fikret Umutlu Süheyla çiftinin 3 çocuğundan biri Bedensel ve zihinsel engelli Emirhan Umutlu(25)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Nur Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

22 Haz 2022 - 14:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.368.542 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KBFT’nin ‘Cedit Fotoğraf Sergisi’ bu cumartesi açılıyor mask
KBFT’nin ‘Cedit Fotoğraf Sergisi’ bu cumartesi açılıyor
Erzurumlular Vakfı, başarıları ödüllendiriyor mask
Erzurumlular Vakfı, başarıları ödüllendiriyor
İzmit Belediyesi, Kurtuluş Kupası  Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek mask
İzmit Belediyesi, Kurtuluş Kupası  Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek
Kocaeli'de gazeteciler bir kez daha haykırdı: Sansür yasasına hayır! mask
Kocaeli'de gazeteciler bir kez daha haykırdı: Sansür yasasına hayır!
Gölcük'te 234 m² arsa mahkemeden satılık mask
Gölcük'te 234 m² arsa mahkemeden satılık
Tekstil malzemeleri alınacak mask
Tekstil malzemeleri alınacak
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL