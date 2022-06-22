Yaz tatilinde akran iletişimi devam etmeli

Erken çocuklukta çocuğun çevresiyle girdiği her türlü etkileşimin onun gelişim alanlarına destek sunduğunu kaydeden uzmanlar, “Yaz döneminde de okuldan ve okuldaki akran çevresinden uzak kalan çocuk çevreyle etkileşim kurma konusunda mahrumiyete maruz kalmaktadır. Ayrıca yaz okulları tatilde öğrenme kaybının yani öğrenilen bilgiler uzun süre kullanılmadığında bu bilgilere ulaşmada güçlük yaşanmasının azaltılmasında etkilidir.” diye konuştu. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi, Uzman Psikolog Çocuk Gelişimci Pınar Demir Asma, yaz okulu ve çocuk gelişimine katkıları üzerine değerlendirmede bulundu.

Yaz döneminde de akran iletişimi çok önemli

Araştırma Görevlisi Pınar Demir Asma, yaz okullarının çocuğun gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek “Yaz okulları çocukların tatil dönemlerini keyifli ve verimli geçirmeleri için önem arz etmektedir. Bunun sebebi çocukların gelişimleri için fırsat penceresi olan erken çocuklukta çocuğun çevresiyle girdiği her türlü etkileşimin onun gelişim alanlarına destek sunmasıdır. Yaz döneminde de okuldan ve okuldaki akran çevresinden uzak kalan çocuk çevreyle etkileşim kurma konusunda mahrumiyete maruz kalmaktadır. Ayrıca yaz okulları tatilde öğrenme kaybının yani öğrenilen bilgiler uzun süre kullanılmadığında bu bilgilere ulaşmada güçlük yaşanmasının azaltılmasında etkilidir. Bu yüzden çocuklara yönelik yaz okulları ve yaz kurslarının değerlendirilmesi önemlidir.” diye konuştu.

Yaz okulu, okul veya kurs ile sınırlandırılmamalı

Yaz okullarının farklı branşlarda etkinliklere yer verdiğini kaydeden çocuk gelişimci Pınar Demir Asma, şunları söyledi: “Çocuklara yönelik farklı branşlarda birçok yaz okulu bulunmaktadır. Örneğin futbol ve voleybol yaz okulları, zeka ve dikkat oyunları yaz kursları, değerler eğitimi, drama, robotik ve kodlama, İngilizce yaz okulları bunlardandır. Yapılan çalışmalar spor odaklı yaz kurslarının çocukların motor gelişimlerine katkı sağladığını ve benlik saygılarını da arttırdığını göstermektedir. Ayrıca yaz bilim kamplarının da çocuklarının bilimin doğasını anlamalarında faydalı olduğu, çocukların bilime olan ilgisine ve eleştirel düşünme becerilerine olumlu katkılar sunduğu bulunmuştur. Bu faydaların yanı sıra yaz okulu çalışmalarının okul veya kurs ile sınırlandırılmamasının, günlük yaşantı içerisinde de benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının ve ailelerin konuya ilişkin destek sunmalarının da önemli olduğunun altı çizmekte fayda vardır.”

Kırılgan gruplar üzerinde iyileştirici etkileri bulunmaktadır

Çocuk gelişimci Pınar Demir Asma, yaz okullarının düşük sosyoekonomik seviyedeki çocukların gelişimlerinin desteklenmesi için bir fırsat olarak karşımıza çıktığını da belirterek “Bunun nedeni düşük sosyoekonomik seviyedeki çocukların, yüksek sosyoekonomik seviyedeki çocuklara kıyasla yaz döneminde daha az yaz okulu/kurs desteği almaları dolayısıyla da daha fazla öğrenme kaybı yaşamalarıdır. Bu sebeple özellikle bu gruptaki çocuklara yönelik erken müdahale programlarının yaz okulu kapsamında gerçekleştirilmesi önemlidir. İlgili araştırmalar da yaz okullarının kırılgan gruplar üzerinde önemli iyileştirici etkilerinin olduğunu göstermektedir.” diye konuştu.

Bu tavsiyeler önemli!

Uzman psikolog çocuk gelişimci Pınar Demir Asma, yaz okulları konusunda anne ve babalara tavsiyelerini şöyle sıraladı:

-Yaz okulundaki faaliyetler evde de devam ettirilebilir.

-Yaz okulundaki faaliyetler hakkında evde çocukla sohbet edilebilir, iletişim kurulabilir.

-Branş seçimlerinde çocukların ilgili alanlarına uygun branşlar tercih edilebilir.

-Yaz okulunun fiziksel nitelikleri incelenebilir.

-Çocuğun yaz okulundan keyif almasına dikkat edilebilir.

-Yaz okulunun çocuğa dinlenme fırsatı sunup sunmadığı göz önünde bulundurulabilir.

-Çocuğun yaz okulunda rekabet ve başarı değil; mutlu ve yeterli hissetmesi sağlanabilir.

-Kırılgan grupta yer alan ebeveynler özellikle yaz fırsatlarını değerlendirilebilir.