Derince'den Bilecik'e kültür gezileri devam ediyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün hayata geçirdiği Gez-Gör-Bil projesi kapsamında Bilecik’e yönelik olarak düzenlenen kültür gezileri devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli merkezleri arasında bulunan Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen geziler kapsamında bölgeye giden vatandaşlar burada tarihi ve kültürel açıdan son derece önemli yerleri ziyaret ediyor.
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER
3 kıtada 623 yıl hüküm süren Osmanlı’nın temellerinin atıldığı, milli ve manevi değerlerimizin merkezi konumundaki Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen gezilerde Dursun Fakıh Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Camii ve Külliyesi, Etnoğrafya Müzesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii, Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescid), Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.