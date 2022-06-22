ADD Ertuğrul Kazancı’yı unutmadı

Yaşamını Atatürk ilke ve düşüncelerinin öğrenilmesine adamış Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı yapmış olan vefatının 6. Yılında Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi tarafından anıldı. Öğle saatlerinde mezarlıkta gerçekleşen anma töreninin ardından ADD Kocaeli Şubesinde bulunan Ertuğrul Kazancı toplantı salonunda söyleyişi gerçekleşti.

KAZANCININ AİLESİ DE ORADAYDI

Ertuğrul Kazancı'nın Eşi Sumru Kazancı, Ertuğrul Kazancı’nın kardeşleri İsmet Kazancı, Metin Kazanci, Yasemin Kazancı, Çocukları Jülide Nilgün Kazancı Köroğlu, Osman Nuri Kazancı, Kayın Biraderi Faik Kartal, Yeğeni Can Kartal ve yakını Ünal Gürsoy’un da katıldığı anma programına ADD Kocaeli Şubesi önceki dönem şube başkanı Orhan Özdemir, ADD Yahyakaptan önceki dönem şube başkanı Sevim Pekyörür, ADD Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve ADD Kocaeli şubesi üyeleri katıldı. Kazancı’nın kardeşleri ve çocukları anma etkinliğinde ADD Kocaeli Şubesine üye oldu. Kazancı’nın eşi Sumru Kazancı ve oğlu Osman Nuri Kazancı duygulu anlar yaşadı.

AİLEDEN ADD’YE TEŞEKKÜR

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “ Ertuğrul Kazancı’nın başta ailesi olmak üzere tüm katılımcılar teker teker söz alarak Ertuğrul Kazancı hakkında anılarını anlattı. Aile ayrıca anma programının yapılmasından dolayı ADD Kocaeli şubesine teşekkür ederek mutluluklarını ifade ettiler. Salonumuzun adının Ertuğrul Kazancı olması ve Ertuğrul Kazancı'nın biyografisinin toplantı Salonumuzda olmasından dolayı ayrıca duygulandılar” dedi.

Ertuğrul Kazancı Kimdir?

Cumhuriyet devrimleri için mücadele eden Kazancı'yı, Türkiye önce gazeteci kimliği ile tanıdı. Yurdun çeşitli yörelerinde Türkçe öğretmenliği, Milli Eğitim İl Yöneticiliği ile MEB Bakanlık Müşavirliği yaptı. Okumayı çok seven Kazancı, daha sonra hukuk okudu ve avukat oldu. Ertuğrul Kazancı, İstanbul Barosu Avukatı ve Baro’nun “Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi” Başkanı görevini üstlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı sonrası 2003 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığını yürüttü. Kemalist ve vatansever çizgisi ile bilinen Ertuğrul Kazancı, Cumhuriyet, Ulus, Aydınlık, Berfin Bahar, Teori, Değişim gazete ve dergilerinde yazıla yazdı. İlhan Selçuk’un önsözüyle “Kemalist Devrim Yolunda” adlı bir kitabı yayımlandı.