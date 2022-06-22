Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi’nde genç pilotları ile başarı peşinde koşacak!  

2022 Avrupa Ralli Kupası ve Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi, bu yıl 23-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam uzunluğu 116 km asfalt zeminli 8 özel etaptan oluşan ralliyi daha önce 4 kez kazanan Avrupa Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile tam kadro yarışacak.

23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 20.30’da Odunpazarı Evleri meydanında yapılacak olan seremonik start sonrası Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi’nin ilk günü 24 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda yer alan Servis Park’tan başlayacak. Rallinin ilk günü, 4 özel etabın geçilmesinin ardından saat 16.32’de yine Servis Park’ta son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da başlayarak 4 özel etabın ardından saat 16.42’den itibaren ESPARK önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanmış olacak. 22 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, “Türkiye Gençler Şampiyonası”nı domine ediyor

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın ilk 3 sırasını kapatmış durumda. 1’inci sırada 4 çeker Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan, 2’nci sırada Ford Fiesta Rally4 ile Efehan Yazıcı, 3’üncü sırada Ford Fiesta R2T ile Can Sarıhan bulunuyor. Castrol Ford Team Türkiye aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Markalar Şampiyonası liderliğinde bulunuyor.

Genç Pilotlar Türkiye Ralli Şampiyonluğunun en iddialı adayları

Castrol Ford Team Türkiye’nin, ülkemize geçtiğimiz yıl Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluklarını kazandıran 1999 doğumlu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, bu yıl Fiesta R5 ile ilk defa 4 çeker bir ralli otomobilinin koltuğunda, ilk iki yarışı podyumda bitirerek iddialı bir başlangıç yapmıştı. Genel klasmanda, ilk yarışta şampiyona üçüncülüğüne yerleşen ve ikinci yarışta şampiyona ikinciliğine yükselen Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olarak Eskişehir ETİ (ESOK) Rallisi’nde zirve mücadelesine ortak olmak istiyor.

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi geçtiğimiz yıl sezonun son iki yarışını kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nın artık en güçlü adaylarından biri olduğunu göstermişti. Bu sene de ivmesini her yarış artıran genç pilot Ümit Can Özdemir ve co-pilotu Batuhan Memişyazıcı tekrardan zirveye ortak olmak için start alacak.

1999 doğumlu Efehan Yazıcı ise co-pilotu Güray Akgün ile birlikte Ford Fiesta Rally4'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan “Drive to the Future” projesi kapsamında ralli sporuyla tanışan Yazıcı, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak. Drive to the Future projesiyle ralli sporuna başlayan diğer bir genç pilotumuz 1998 doğumlu Can Sarıhan ise co-pilotu Sevi Akal ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. “Gençler” ve “İki çeker” sınıfında yarışan genç pilotlar Efehan Yazıcı ve Can Sarıhan’ın hedefi bu yarışta asfalt zemindeki tecrübelerini arttırarak, tempolarını daha da yükseltmek olacak.

Performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford ile yarışan 4 ekip haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 18 ekip Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında Eskişehir Rallisi’nde Ford Fiesta’larıyla start alacak. Ford markası performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası konumunda bulunuyor.

Şampiyon pilot Murat Bostancı genç pilotlara yol gösterecek

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl özelinde pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bostancı, bu yıl da takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı da yine takımın başında olacak.

Fiesta Rally Cup bu yıl eskisinden de daha heyecanlı ve çekişmeli yeni konseptiyle tam gaz devam ediyor

Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017’den itibaren yeni formatıyla devam eden ve Ford Fiesta’lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirirken, yüksek bir rekabet ortamı sunuyor. Bu yıl yeni 4 çeker Rally3’lerin de Fiesta Rally Cup mücadelesine katılmasıyla eskisinden de daha heyecanlı ve çekişmeli hale gelen kupanın ilk iki yarışında rekabet üst seviyedeydi.

Sezonun ilk yarışı Bodrum Rallisi’ni kazanarak Fiesta Rally Cup liderliğine oturan Erol Akbaş, liderlik koltuğunu Yeşil Bursa Rallisi’ni kazanan Serhan Türkkan’a devretti. 4 çeker Fiesta Rally3’lerle yarışan bu iki pilotu sadece 2 puan geriden takip eden Burak Başlık ise aynı zamanda Ford Fiesta Rally4 ile Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz yıl Fiesta Rally Cup’ı kazanan Kağan Karamanoğlu ise bu yıl iki çeker Ford Fiesta R2T ile Fiesta Rally Cup’da genel klasman dördüncülüğü ve iki çeker sınıfı liderliğinde bulunuyor.



Uluslararası sporculara da açık olan Fiesta Rally Cup’a geçtiğimiz yarıştan itibaren dahil olan İranlı ekip Saber Khosravi ve co-pilotu Hamed Majd Yeşil Bursa Rallisi’nde R1-ST sınıfında kazandıkları puanlar ile R1-ST sınıfının lideri Melih Cevdet Yıldırım ve co-pilotu Mert Kaya’nın arkasında ikinciliğe yerleştiler. Fiesta R2 ile yarışan Hakan Gürel bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde ralli sporunun duayen isimlerinden Oğuz Gürsel adına koşulan TOSFED Ralli Kupası’nda lider durumda bulunuyor. Geçtiğimiz yarış yeni otomobili Fiesta Rally3’ün koltuğuna ilk defa geçen Levent Şapçılar ise kupada ikinci sırada bulunuyor.

Castrol Ford Team Türkiye, 25. sezonunda markalar, gençler ve iki çekerde şampiyonluk hedefliyor

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek için geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek ve daha da gençleşen ve 22 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, 25. sezonunda 15. şampiyonluğu hedefliyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 20’nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye bu yıl, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Co-Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu için yarışacak.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

30-31 Temmuz Kocaeli Rallisi (Toprak)

17-18 Eylül İstanbul Rallisi (Toprak)

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım (Sonra Açıklanacak)

