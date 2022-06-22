Dedeman Kartepe Kocaeli açılıyor

2015 yılında Kartepe Ataevler Mahallesi’nde yapımına başlanan, 2019 yılında ise kapılarını misafirlerine açan Double Tree By Hilton Otel’de M.M.S. Turizm Anonim Şirketi, Hilton ile ticari birlikteliğini sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta itibariyle Dedeman Hotels &Resort Internationalile imzalar atıldı. İmzaların atılmasının ardından Otel’in yeni adı Dedeman Kartepe Kocaeli olarak belirlendi.
“GELENEKSEL DEDEMAN MİSAFİRPERVERLİĞİ”Nİ TAŞIYORUZ
Dedeman Kartepe Kocaeli’nin açılış tarihi 29 Haziran olarak belirlendi. Dedeman açılış ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International olarak, yarım asrı aşkın tecrübemiz, ülke turizmi ve ekonomisine değer katma misyonumuz ile büyümemizi sürdürüyoruz. Kocaeli’nin önde gelen şirketlerinden M.M.S. Turizm A.Ş. ile yaptığımız iş birliğiyle, kış turizminin yanı sıra doğa ve kongre turizmi açısından da büyük bir öneme sahip Kocaeli şehrimizin Kartepe ilçesine “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği”ni taşıyoruz. Dedeman Kartepe Kocaeli’nin açılışını, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü konuklarımızın katılımı ile gerçekleştireceğiz. Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve M.M.S. Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Mustafa Satı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek açılış töreninde, Kocaeli basınının siz değerli temsilcilerini aramızda görmekten memnuniyet duyacağız." ifadelerine yer verdi.
Dedeman Kartepe Kocaeli Açılış Töreni
Tarih: 29 Haziran 2022, Çarşamba
Saat: 11:00 – 11:30 Karşılama
11:30 – 12:30 Konuşmalar ve Açılış Töreni
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
Yer: Dedeman Kartepe Kocaeli
Ataevler Mah. Özgürlük Cad. No:4/B 41180 Kartepe / Kocaeli
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.