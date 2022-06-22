22 Haz 2022 - 15:26- Yaşam G: 22 Haz 2022 - 15:40

Dedeman Kartepe Kocaeli açılıyor
Dedeman Kartepe Kocaeli açılıyor mask
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2015 yılında  Kartepe Ataevler Mahallesi’nde yapımına başlanan, 2019 yılında ise kapılarını misafirlerine açan Double Tree By Hilton Otel’de M.M.S. Turizm Anonim Şirketi, Hilton  ile ticari birlikteliğini sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta itibariyle Dedeman Hotels &Resort Internationalile imzalar atıldı. İmzaların atılmasının  ardından Otel’in yeni adı Dedeman Kartepe Kocaeli olarak belirlendi.

“GELENEKSEL DEDEMAN MİSAFİRPERVERLİĞİ”Nİ TAŞIYORUZ

Dedeman Kartepe Kocaeli’nin açılış tarihi 29 Haziran olarak belirlendi. Dedeman açılış ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International olarak, yarım asrı aşkın tecrübemiz, ülke turizmi ve ekonomisine değer katma misyonumuz ile büyümemizi sürdürüyoruz.  Kocaeli’nin önde gelen şirketlerinden M.M.S. Turizm A.Ş. ile yaptığımız iş birliğiyle, kış turizminin yanı sıra doğa ve kongre turizmi açısından da büyük bir öneme sahip Kocaeli şehrimizin Kartepe ilçesine “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği”ni taşıyoruz. Dedeman Kartepe Kocaeli’nin açılışını, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü konuklarımızın katılımı ile gerçekleştireceğiz.  Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve M.M.S. Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Mustafa Satı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek açılış töreninde, Kocaeli basınının siz değerli temsilcilerini aramızda görmekten memnuniyet duyacağız." ifadelerine yer verdi.

Dedeman Kartepe Kocaeli Açılış Töreni 

Tarih:  29 Haziran 2022, Çarşamba 

Saat:   11:00 – 11:30 Karşılama

            11:30 – 12:30 Konuşmalar ve Açılış Töreni

            12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

Yer:     Dedeman Kartepe Kocaeli

Ataevler Mah. Özgürlük Cad. No:4/B 41180 Kartepe / Kocaeli

22 Haz 2022 - 15:26 Kocaeli/ Kartepe- Yaşam

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