Belsa Otopark’ı yarın ihaleye çıkıyor

Mülkiyeti İzmit Belediyesine ait olan Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan İzmit’in en işlek otoparkı aylık 300.000,00 TL (KDV dahil) bedel üzerinden 3 yıllık kira bedeli peşin ödemek şartı ile yarın ihaleye çıkıyor. Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihale saat 11.30’da Belsa Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilecek.



ŞEHRİN EN İŞLEK OTOPARKI

İhaleye katılmak isteyenler İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek en geç 22 Haziran Çarşamba günü (Bugün) saat 16.00’ya kadar ihale zarflarını teslim etmesi gerekiyor. Belsa Otopark’ı kent merkezindeki konumu ile şehrin en işlek otoparkı olma özelliğini sürdürüyor.