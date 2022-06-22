Belsa Otopark’ı yarın ihaleye çıkıyor

Mülkiyeti İzmit Belediyesine ait olan Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan İzmit’in en işlek otoparkı aylık 300.000,00 TL (KDV dahil) bedel üzerinden 3 yıllık kira bedeli peşin ödemek şartı ile yarın ihaleye çıkıyor. Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihale saat 11.30’da Belsa Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
ŞEHRİN EN İŞLEK OTOPARKI
İhaleye katılmak isteyenler İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek en geç 22 Haziran Çarşamba günü (Bugün) saat 16.00’ya kadar ihale zarflarını teslim etmesi gerekiyor. Belsa Otopark’ı kent merkezindeki konumu ile şehrin en işlek otoparkı olma özelliğini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.