Burhaniye bizimkileri kaptı!

Balıkesir Bölgesel Amatör Lig takımlarından Burhaniye Belediyespor kadrosuna, Kocaeli’den bir birinden yetenekli 4 futbolcu transfer etti. Geride bıraktığımız sezon BAL takımlarından Karamürselspor’un formasını terleten orta saha oyuncusu Orhan Şenmemiş ve sol bek Abdülkadir Kaba, Çanakkale BAL takımlarından Bigaspor’da forma giyen kanat oyuncusu Mustafa Kaya, geçen sezon Çayırovaspor’un başarısı için ter döken orta saha oyuncusu Onur Çelik’i renklerine bağladı.