Barış Çoban: Benim için konu kapanmıştır

2019’dan beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürlüğü görevini yapan ve önceki gün yaşadığı iç huzursuzluklar nedeni ile istifa eden Barış Çoban yaptığı gazetemize değerlendirmede şunları söyledi: An itibari ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanıyım. Yaşananlarla ilgili açıklama yapmam çok doğru olmaz. Böyle olması gerekiyordu, oldu. Benim için konu kapanmıştır. Şimdi yeni bir yerdeyim ve burada elimden geldiği kadar hizmetime devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.