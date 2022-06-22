22 Haz 2022 - 15:52- Spor G: 22 Haz 2022 - 15:56

KOTSİAD Körfez Şube’den çok anlamlı etkinlik
KOTSİAD Körfez Şube’den çok anlamlı etkinlik mask
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Kısa adı KOTSİAD olan Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği Körfez Şubesi anlamlı bir organizasyona imza attı.

ÇOCUKLAR HEM TER HEM DE STRES ATTI

Gerçekleştirmiş olduğu tüm etkinlikler de sosyal farkındalık yaratmak olan KOTSİAD beşerî ilişkilerini ön planda tutuyor. Gerek sportif gerekse de sosyal projelere imza atan KOTSİAD Körfez Şubesi, sosyal hizmetler bünyesindeki yaklaşık 100 öğrenci ile birlikte uçurtma şenliğinde bir arada geldi. Türkiye’de ilk olan bu şenlik kapsamında çocukların heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi.

KEYİFLİ BİR GÜNDÜ

Seka Park Uçurtma Tepesi’nde düzenlenen programa katılım gösteren Sosyal Hizmetler kurulundaki çocuklar; idareciler ve öğretmenler KOTSİAD kurmaylarına teşekkür etti. Çocukların enerjilerini böylesi güzel etkinliklerle attıklarının altını çizen Sosyal Hizmetler temsilcileri ile birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

SPORTİF ETKİNLİKLERE DEVAM

KOTSİAD Körfez Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Sarı yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: Bu tür sosyal birliktelikler ile gençlerimizin yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında bir gücün olduğunun bilinmesini çok arzuluyoruz. Önümüzdeki süreçte de KOTSİAD Körfez olarak sportif etkinliklerimize yer vermeye gayret edeceğiz

TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu bakımdan el birliği, omuz omuza görev yaptığımız İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’a, Kocaeli Öğrenim Gençliği Yardım Derneği Başkanı Tugay Polat’a ZENAY Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Oral’a, Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral’a, Güney Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Oktay Yaşar’a, Genç Girişimci İş Kadınları Selin Türker ve Zehra Demirbaş ile tüm davetlilere teşekkürlerimizi bir borç bilirim.

KOTSİAD KÖRFEZ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Başkan - Nedim Sarı - Sarıgold Kuyumculuk

Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül - Atagül İnşaat

Tuncay Çetinkaya - Başkan Vekili

İbrahim Sarıyıldız -  Başkan Vekili - Sarıyıldız Geri Dönüşüm

Sinan Kaya - Harika Gıda - Başkan Vekili

Mustafa Aslı - Vizyon İnşaat - Başkan Vekili

Ümit Demirel - Çoşkun Branda – Reklam - Başkan Vekili

Fırat Türker – DU-SE Gayrimenkul - Başkan Vekili

22 Haz 2022 - 15:52 - Spor

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