Hürriyet: Kente değer katan şahsiyetleri her daim hatırlayacağız!

İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un efsane isimlerinden merhum Kamuran Akşar anısına düzenlenen U-11 futbol turnuvasında kente değer katan şahsiyetleri unutmayacaklarını vurguladı.

UNUTMAMALI, UNUTTURMAMALI

Başkan Hürriyet konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Bu kentte öyle isimler var ki unutmamalı, unutturulmamalı. İsimleri ve yaptıkları geleceğe kadar uzanmalı. Uzansın ki gelecek nesillere örnek olsun. İnsanlar kente değer katan şahsiyetlerden ilham alsın. Bizler bu İzmit'e değer katan isimleri gerçekten önemsiyoruz. Leyla Atakan, Olcay Ilıcalı, Ruşen Hakkı Naci Girginsoy ve nice isimler hepsi bizim için çok değerli. Bu isimler unutulmasın diye uğraşıyoruz. Göreve geldiğimizde ‘İzmit Unutmaz’ demiştik. İzmit unutmamalı, unutturmamalı.

GEÇEN YIL KAYBETTİK

Şimdi de burada aynı öneme binaen merhum Kamuran Akşar abimizin ismini yaşatmak, anmak için bir aradayız. 70'li yıllarda Kocaelispor forması giyen, daha sonra çeşitli amatör kulüplerde teknik direktörlük yapan, bir dönem Kocaelispor altyapısında çalışan, son olarak Kocaelispor'un futbolcu izleme komitesinde yer alan 73 yaşındaki Kamuran Akşar'ı geçtiğimiz sene kaybettik.

ANISINI YAŞATIYORUZ

Hepimiz göçüp gideceğiz bu dünyadan. Önemli olan, az önce saydığım isimler gibi arkamızda neler bıraktığımız. Kamuran abimiz de çok güzel şeyler bırakmış ki, şimdi kendisini rahmetle anıyoruz. Alt yapıya verdiği önemi hepimiz biliyoruz ve bu turnuvamızı da 11-12 yaş altı çocuklarımız için düzenledik. Onun anısını yaşatmak istedik.

GÖZLERİ ARKADA KALMASIN

Güzel İzmit’imizin kurtuluşunun 101. Yılını 28 Haziran’da kutlayacağız. Bu turnuva da 28 Haziran programları çerçevesinde yaptığımız bir turnuva oldu. Katılan tüm takımları, teknik ekipleri tek tek tebrik ediyorum. Kamuran abimizin gözleri arkada kalmasın; İzmit'in geleceği olan, belki de bir gün Kocaelispor forması terletecek bu çocuklar emin ellerde. Kamuran abimizin toprağı bol olsun, Allah gani gani rahmet eylesin.