Nesrin Akşar: Sağ olsunlar var olsunlar

Kamuran Akşar anısına düzenlenen futbol turnuvansın açılışında konuşan merhum Kamuran Akşar’ın eşi Nesrin Akşar duygu dolu anlar yaşadı ve şu şekilde konuştu: Fatma başkanımıza bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Çok gururlu ve duyguluyuz. Bu özel ve güzel turnuvayı tertipleyen bütün kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çocuklarımıza derslerinde başarılar diliyorum.