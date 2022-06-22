22 Haz 2022 - 15:57- Spor G: 22 Haz 2022 - 15:58

Özkartal: Bu kupada herkesin emeği var
Özkartal: Bu kupada herkesin emeği var mask

Spor adamı Metin Özkan’ın her salı düzenlediği halı saha maçları bereketli bir şekilde devam ediyor. Son maçta 10. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Lounge Saray Simit takımı sahibi İrfan Özkartal kazandıkları kupayı saha ortasına koydu “Bu başarıda herkesin katkısı var. Emek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi. Özkartal maçın ardından tatlı ve karpuz ikramında bulundu.

22 Haz 2022 - 15:57 - Spor

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