22 Haz 2022 - 16:04- Gündem G: 22 Haz 2022 - 16:05

İzmit Sanat Akademisi tiyatro öğrencileri İzmit’in kurtuluşu için sahneye çıkacak

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencileri dört farklı oyunla seyirciyle buluşacak

İzmit Sanat Akademisi tiyatro öğrencileri İzmit’in kurtuluşu için sahneye çıkacak mask
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İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. Sanat ve sporla iç içe birbirinden renkli programların yer aldığı etkinlik kapsamında İzmit Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencileri de dört farklı oyunla seyirci ile buluşacak. 27 Mart Tiyatro Haftası etkinliklerinde ilk oyunlarını sergileyerek vatandaşların beğenisini kazanan kursiyerler, bu kez kurtuluş etkinliklerinde sahne alacak.

27 HAZİRAN’DA

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Sanat Akademisi’nde provalarına tüm hızıyla devam eden Tiyatro bölümü öğrencileri, 27 Haziran Pazartesi günü 18.00 – 21.00 saatleri arasında Eğitim Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak. Büyük ustaların eserlerinden ve farklı üsluptaki oyunlardan 4 adet sahne çalışması hazırlayan kursiyerler, ‘Deliler, Evlilik Teklifi, Kutlama ve Akşam Sefası ’isimli oyunları sergileyecek.

22 Haz 2022 - 16:04 - Gündem

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