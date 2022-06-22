22 Haz 2022 - 16:57- Gündem G: 22 Haz 2022 - 16:59

SOLOTÜRK İzmit’te keşif uçuşu yaptı

İzmit’in düşman işgalinin 101’inci yılı kutlamaları sebebiyle 25 Haziran Cumartesi günü İzmit semalarında gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK bugün keşif uçuşunu gerçekleştirdi

SOLOTÜRK İzmit’te keşif uçuşu yaptı mask
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İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılında birbirinden renkli etkinliklere imza atacak. Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SOLOTÜRK ekibi 25 Haziran’da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi bugün İzmit semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. 


VATANDAŞLAR HEYECANLA İZLEDİ

Eskişehir’den gelerek İzmit’te keşif uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibi vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Telefonlarıyla o anları kaydeden vatandaşlar heyecanla SOLOTÜRK ekibinin keşif uçuşunu izledi. SOLOTÜRK’ün heyecanla beklenen gösteri uçuşu ise 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da gerçekleşecek. Tüm vatandaşlar, SEKA Park uçurtma tepesinde gerçekleşecek SOLOTÜRK gösterisini izlemeye davetlidir.

22 Haz 2022 - 16:57 - Gündem

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