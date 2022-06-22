Darıcalı kadınlar hünerlerini sergiliyor

Darıca Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata katılmaları ve aile ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi (KİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği Giyim ve El Sanatları Sergisi görkemli bir törenle açıldı. Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve bu yıl ‘Benim Elimden Senin Gözünden’ teması ile Giyim, El Sanatları Sergisi’nin açılışı, Darıca Sahili’nde gerçekleştirildi. Sergi açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ve eşi Havva Bıyık ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, kurs öğreticileri ve kurs öğrencileri katıldı. Darıca Belediyesi folklor ekibinin gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak Darıca Halk Eğitim Müdürü Süleyman Özdağ konuştu. Özdağ konuşmasında, “Hayat boyu öğrenme programları kapsamında eğitimlerimiz devam ediyor. Darıca Belediyesi’nin desteği ile el sanatları merkezlerimizde açtığımız kursların eğitimlerini bitirdik. Eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile bugün sergimizi açıyoruz. Desteği olan herkese teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

KADINLARIN KENDİLERİNİ GÜÇLÜ HİSSETMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kadınları önemsediklerini ve kadınlara yönelik projelere öncelik verdiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Göreve geldiğimiz andan itibaren, Darıca’da kadınların toplumun önemli bir parçası olması amacıyla projelere ağırlık veriyoruz. Kadınların kendilerini güçlü hissetmeleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmelerine katkı sunmak amacıyla KİGEM ile her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Mahallelerimizde bulunan KİGEM merkezlerinde kadınlara birçok farklı branşta kurs düzenleyerek eğitim veriyoruz.

KADINLARA İKİ MÜJDE

Kurslarımızı açtık, eğitimlerimizi verdik. Sırada ücretsiz satışlar var. Sizlere iki müjdem var Darıca Merkez’deki kapalı Pazar yerini cumartesi-pazar günleri hanımlara teslim edeceğiz. Aslında daha önce yapmamız gerekiyordu ama maalesef şartlar buna izin vermedi. Ülke ve dünya olarak zor bir süreçten geçtik. Pandemi dönemi çok şükür bitti. Kapalı pazarımızı ücretsiz olarak kadınlara tahsis edeceğiz. Ürettikleri ürünleri satabilecekler. Bunun yanında yine kapalı Pazar alanında bir mağaza açacağız. O mağazayı belediye olarak biz işleteceğiz. Kurumsal bir şekilde kadınlar ürünlerini ve fiyatlarını kendi belirleyecek. Her ürüne kod vereceğiz. Satılan ürün karşısında parasını vatandaşlarımıza aktaracağız. Böylece kadınlar el emeklerinin satışını yapacak ve aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar.”

SERGİ BİR HAFTA AÇIK KALACAK

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilirken Başkan Muzaffer Bıyık, eşi ve davetlilerle birlikte stantları gezerek el emeği göz nuru eserleri incelediler. Yaklaşık 2 bin kursiyerin eğitim gördüğü KİGEM’de kursiyerlerin 1 yıllık çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler oldukça beğeni topladı. Protokol bütün stantları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. KİGEM yıl sonu sergisi Darıca sahilinde 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.