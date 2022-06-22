Askeri öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 30 Haziran 2001 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o tarihte asker olan Kasım Aydın, dağıtım iznine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın’ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, geçen yıl yaptıkları operasyonla Hidayet İlkme’yi gözaltına aldı. Hidayet İlkme ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli Tamer Korkmaz ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Hidayet İlkme de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"Ben vicdanen rahatım"

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hidayet İlkme, Tamer Korkmaz ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Tamer Korkmaz, "Polisler kendi kafalarında senaryo kurdu. Kesinlikle Kasım’ı biz öldürmedik. Kasım’ın ailesi yalancı şahit tutuyor. Gelen tanığın gözleri bile görmüyor, beni tanıması mümkün değildir. Ben vicdanen rahatım. Olay yerinde telefon sinyalim yok, DNA’m yok. Kasım’ı ben öldürmedim, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Baskı altında ifade verdim"

Suçsuz olduğunu söyleyen Hidayet İlkme, "Somut delil olmadığı halde cezalandırılmamız isteniyor, mütalaayı kabul etmiyorum. Bu yaşıma kadar bu olay dışında emniyete gitmişliğim dahi yoktur. Polisler ifademde bana şiddet uyguladı, baskı altında ifade verdim. Olayla bir ilgim yoktur, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Ağırlaştırılmış müebbet

Cumhuriyet savcısı Aydın Can, mahkemeye sunduğu mütalaasında, suç vasfı ve delil durumunun dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanıkların indirim uygulanmaksızın Kasım Aydın’ı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.