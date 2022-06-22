22 Haz 2022 - 17:47- Gündem G: 22 Haz 2022 - 17:49

İzmit Belediyesi Hacıhızırlıları dinledi

İzmit Belediyesi yöneticileri Mahalle Gezileri programına Hacıhızır Mahallesi’nde devam etti. Yöneticiler, muhtar Lütfi Bodur ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti 

İzmit Belediyesi Hacıhızırlıları dinledi mask
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İzmit’in tüm mahallelerini tek tek gezerek incelemelerde bulunacak olan İzmit Belediyesinin yönetim ekibinin son durağı, Hacıhızır Mahallesi oldu. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Muhtar Masası Koordinatörü Turgay Oruç, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Nebi Gönenç, belediye amirleri ve belediye personellerinden oluşan heyet, Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfi Bodur ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.


BOL BOL SOHBET ETTİLER

Hacıhızır Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen heyet, yapılacak çalışmalar ile ilgili vatandaşa açıklamalarda bulundu.  Bölgede daha önce tespit edilen noktalardaki eksiklikleri ve talepleri gözlemleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, hem muhtar Lütfi Bodur’a hem de bölge sakinlerine gerekli çalışmaların yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti. Yöneticileri bölge sakinleriyle bol bol sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan mahalle gezileri, ilerleyen günlerde ara vermeden diğer bölgelerde de devam edecek.

22 Haz 2022 - 17:47 - Gündem

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