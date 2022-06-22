Yavuz: Milletimizin emaneti olan üniformalarınıza lütfen layık olun  

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için düzenlenen Rütbe Terfi Töreni önceki gün Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, Emniyet Müdür Yardımcıları, Polis Emeklileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ayhan İlhan ve üyeleri ile emniyet mensupları katıldı. Vali Seddar Yavuz’un tören birliğini selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

GÜVENLİK KONUSU

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun selamlama konuşmasının ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada; “Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Güvenlik konusu dünyadaki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi haline geliyor. Aslında güvenlik özgürlük dengesinin nasıl kurulacağı da yine tartışmalar arasında yer alıyor. Ancak güvenlik yoksa ne canınız can ne malınız maldır” dedi.

KUTSAL BİR ÜNİFORMA

Emniyet teşkilatının en güvenilir teşkilatlar arasında olduğunu belirten Vali Yavuz, “Değerli polis arkadaşlarım, öylesine kutsal bir üniforma taşıyorsunuz ki: milletimizin her biri size baktığında namusunu, canını emanet ettiği üniformayı görmekte ve kıymet vermektedir. Çünkü bu millet sizi göz bebeği gibi görüyor ve göz bebeği gibi koruyor. En güvenilir teşkilatlar arasındasınız. Elbette siz değerli teşkilat mensuplarımızın gayretli çalışması, fedakarlığı, gece gündüz demeden vatandaşımızın yardımına koşması en önemli etkenlerden bir tanesidir.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Kocaeli gerçekten potansiyeli, yaşadığı sorunları ve geçiş güzergahı olması, bilim, sanayi ve teknoloji şehri olması, çok göç alması bir tarafta Marmara Denizi ve Karadeniz’e kıyısı olması hasebiyle hepimiz açısından zor bir coğrafya. Geldiğimiz noktada siz değerli arkadaşlarımızın fedakarca çalışması neticesinde daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Daha iyi olacağız, daha iyi olmak için daha iyi çalışacağız, aziz milletimize layık olacağız. Bugün terfi eden bütün kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Yeni rütbelerinizin hakkını verebilmeyi Allah nasip etsin, utandırmasın, yolunuz bahtınız açık olsun” dedi. Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri rütbe alan 45 emniyet mensubunu tebrik ederek yeni rütbeleriyle yapacakları görevlerinde başarılar dilediler ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.