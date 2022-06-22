Körfez’de ulaşım toplantısı yapıldı  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi’nin de katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende Kafe ve Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve ilgili müdürler de katıldı.
MUHTARLARIN TALEPLERİ
Vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini birebir muhtarlara aktardığını belirten Başkan Söğüt, “Muhtarlarımız da bu talepleri bizlere iletiyor. Atılacak adımlarla ilgili olarak bizler Büyükşehir Belediyemiz ile görüşüp takipçisi oluyoruz. Bugün ise talepleri birebir Ulaşım Daire Başkanımıza iletmeleri için bu toplantıyı düzenledik.
“İSTİŞARE EDİYORUZ”
Gerekli konuları istişare edeceğiz, yapılacak veya yapılması zor olan konuları ele alacağız. Güzel ve faydalı bir toplantı olacak” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi de gelen talepleri tek tek not alırken, kısa süre içerisinde atılacak adımlarla ilgili olarak muhtarlara bilgi aktardı. Muhtarlar da vatandaşlardan gelen talep ve istekleri aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.