Körfez’de ulaşım toplantısı yapıldı  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi’nin de katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Tütünçiftlik Nazende Kafe ve Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve ilgili müdürler de katıldı.

MUHTARLARIN TALEPLERİ

Vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini birebir muhtarlara aktardığını belirten Başkan Söğüt, “Muhtarlarımız da bu talepleri bizlere iletiyor. Atılacak adımlarla ilgili olarak bizler Büyükşehir Belediyemiz ile görüşüp takipçisi oluyoruz. Bugün ise talepleri birebir Ulaşım Daire Başkanımıza iletmeleri için bu toplantıyı düzenledik.

“İSTİŞARE EDİYORUZ”

Gerekli konuları istişare edeceğiz, yapılacak veya yapılması zor olan konuları ele alacağız. Güzel ve faydalı bir toplantı olacak” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi de gelen talepleri tek tek not alırken, kısa süre içerisinde atılacak adımlarla ilgili olarak muhtarlara bilgi aktardı. Muhtarlar da vatandaşlardan gelen talep ve istekleri aktardı.