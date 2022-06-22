22 Haz 2022 - 22:58- Gündem G: 23 Haz 2022 - 01:26

Hürriyet makam aracını fulledi: 2 bin 160’a doluyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘çok uzak zamanlar değildi’ diyerek 400 TL’ye doldurduğu makam aracının deposunu 2 bin 160 TL’ye doldurduğunu belirtti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Hürriyet makam aracını fulledi: 2 bin 160’a doluyor mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, makam aracı olarak kullandığı aracın deposunu 2 bin 160 TL’ye doldurduğunu duyurdu. Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, ““ Bir zamanlar bu depo 400 TL'ye doluyordu. Çok uzak zamanlar değildi, o zamanlar. Şimdi ise 2.160 TL'ye doluyor. Hey gidi günler hey. Günlerin suçu yok ama neyse” ifadelerine yer verdi.

22 Haz 2022 - 22:58 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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