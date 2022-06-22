İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, makam aracı olarak kullandığı aracın deposunu 2 bin 160 TL’ye doldurduğunu duyurdu. Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, ““ Bir zamanlar bu depo 400 TL'ye doluyordu. Çok uzak zamanlar değildi, o zamanlar. Şimdi ise 2.160 TL'ye doluyor. Hey gidi günler hey. Günlerin suçu yok ama neyse” ifadelerine yer verdi.
22 Haz 2022 - 22:58- Gündem Güncelleme: 23 Haz 2022 - 01:26
Hürriyet makam aracını fulledi: 2 bin 160’a doluyor
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘çok uzak zamanlar değildi’ diyerek 400 TL’ye doldurduğu makam aracının deposunu 2 bin 160 TL’ye doldurduğunu belirtti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.