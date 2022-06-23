Maşukiyespor’da Sedat Topçu dönemi

Tevfik Talha Topçu başkanlığındaki Maşukiyespor’da yeni teknik sorumlu ilimizin ve bölgenin sevilen isimlerinden Sedat Topçu oldu. Düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Talha Topçu "Kulübümüz, yıllarca formamızı başarı ile terleten eski kaptanımız ve aynı zamanda amatörde “İmparator” olarak bilinen başarılı teknik direktör Sedat Topçu ile anlaşmıştır… Hayırlı Olsun" dedi.

HEYECANLIYIM

Maşukiyespor Başkanı Topçu, iyi bir tercih yaptıklarına inandığını belirterek, “Sedat hocamıza güvenimiz sonsuz. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız” ifadelerine yer verdi. Sedat Topçu ise “Kartepemizin köklü kulüplerinden Maşukiyespor ile 2022-2023 sezonu için anlaştım. Yıllardır kaptanlığını yaptığım, futbol hayatımın en güzel günlerini geçirdiğim Maşukiyespor ile tekrardan birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Allah Yar ve yardımcım olsun” dedi.