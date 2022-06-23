Maşukiyespor’da Sedat Topçu dönemi

Tevfik Talha Topçu başkanlığındaki Maşukiyespor’da yeni teknik sorumlu ilimizin ve bölgenin sevilen isimlerinden Sedat Topçu oldu. Düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Talha Topçu "Kulübümüz, yıllarca formamızı başarı ile terleten eski kaptanımız ve aynı zamanda amatörde “İmparator” olarak bilinen başarılı teknik direktör Sedat Topçu ile anlaşmıştır… Hayırlı Olsun" dedi.
HEYECANLIYIM
Maşukiyespor Başkanı Topçu, iyi bir tercih yaptıklarına inandığını belirterek, “Sedat hocamıza güvenimiz sonsuz. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız” ifadelerine yer verdi. Sedat Topçu ise “Kartepemizin köklü kulüplerinden Maşukiyespor ile 2022-2023 sezonu için anlaştım. Yıllardır kaptanlığını yaptığım, futbol hayatımın en güzel günlerini geçirdiğim Maşukiyespor ile tekrardan birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Allah Yar ve yardımcım olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.