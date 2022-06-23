23 Haz 2022 - 11:42- Spor G: 23 Haz 2022 - 11:43

Başkan Kocaman’dan Kocaeli Stadı bağlantı yoluna inceleme
Başkan Kocaman’dan Kocaeli Stadı bağlantı yoluna inceleme mask
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen, Kocaeli Stadyumu Kartepe bağlantı yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman “Çalışmalarını yerinde inceledik. Yapılan her yatırım Kartepemizi geleceğe taşımaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

YENİ KÖPRÜ YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolunun Köseköy battı çıktısının batı kısmından Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalarına devam ediyor. Köseköy battı çıktı ile Mobesko önündeki yan yol birleştirilerek ulaşım kolaylığı sağlanacak. Yan yollarıyla birlikte 13 kilometre uzunluğundaki yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak. Yirim dere üzerindeki eski köprü de yıkılarak yerine 50 metre uzunlukta 30 metre genişlikte 2×2 duble yol yapılacak.

23 Haz 2022 - 11:42 - Spor

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