23 Haz 2022 - 11:41- Gündem G: 23 Haz 2022 - 11:44

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

Diyarbakır Lice'de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un teyzesinin Gölcük Halıdere'de yaşadığı ve ailenin de ziyaret amaçlı Gölcük'te bulunduğu için acı haberi burada aldığı öğrenildi.

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü mask

Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında devam eden ‘Eren Abluka-18’ operasyonunda teröristlerle yaşanan silahlı çatışma sırasında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralandı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken ise sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

TEYZESİ GÖLCÜK’TE YAŞIYOR

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un teyzesinin Gölcük Halıdere'de yaşadığı ve ailenin de ziyaret amaçlı Gölcük'te bulunduğu için acı haberi burada aldığı öğrenildi. Oğuzhan Arduç'un yaklaşık 1 buçuk ay önce Ordulu Pembe Gül Başköy ile evlendiği öğrenildi.
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23 Haz 2022 - 11:41 - Gündem

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