Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında devam eden ‘Eren Abluka-18’ operasyonunda teröristlerle yaşanan silahlı çatışma sırasında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralandı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken ise sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
TEYZESİ GÖLCÜK’TE YAŞIYOR
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un teyzesinin Gölcük Halıdere'de yaşadığı ve ailenin de ziyaret amaçlı Gölcük'te bulunduğu için acı haberi burada aldığı öğrenildi. Oğuzhan Arduç'un yaklaşık 1 buçuk ay önce Ordulu Pembe Gül Başköy ile evlendiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.