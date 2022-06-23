İshakçılar’daki güreşler çok daha modern şartlarda yapılacak

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki güreş alanlarının düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Derince İshakçılar Mahallesi Güreş Alanı Tribün Çatı Kapatılması işi için ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir Hizmet Binası İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye iki firma teklif verdi. Yazar Bilişim İnşaat 7 milyon 373 bin 207 TL ile en düşük teklifi verirken RG İnşaat + Güney Asfalt ortaklığı 8 milyon 636 bin 402 TL’lik teklif sundu.
180 GÜNDE TAMAMLANACAK
2000 metrekare güreş alanında tribün çatısının kapatılması işlemi yapılacak. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından sözleşme imzalanacak. Sözleşme tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve 180 gün içerisinde iş tamamlanacak. Böylece güneş ve yağmurdan korunulması sağlanacak. Öte yandan çatı kapatılması işinde Türk bayrağı şeklinde mebran kaplama da yapılacak. Proje kapsamında aynı zamanda elektrik aydınlatması da olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.