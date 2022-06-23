23 Haz 2022 - 11:42- Spor G: 23 Haz 2022 - 11:43

İshakçılar’daki güreşler çok daha modern şartlarda yapılacak
İshakçılar’daki güreşler çok daha modern şartlarda yapılacak mask
Haber albümü için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki güreş alanlarının düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Derince İshakçılar Mahallesi Güreş Alanı Tribün Çatı Kapatılması işi için ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir Hizmet Binası İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye iki firma teklif verdi. Yazar Bilişim İnşaat 7 milyon 373 bin 207 TL ile en düşük teklifi verirken RG İnşaat + Güney Asfalt ortaklığı 8 milyon 636 bin 402 TL’lik teklif sundu. 

180 GÜNDE TAMAMLANACAK

2000 metrekare güreş alanında tribün çatısının kapatılması işlemi yapılacak. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından sözleşme imzalanacak. Sözleşme tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve 180 gün içerisinde iş tamamlanacak. Böylece güneş ve yağmurdan korunulması sağlanacak. Öte yandan çatı kapatılması işinde Türk bayrağı şeklinde mebran kaplama da yapılacak. Proje kapsamında aynı zamanda elektrik aydınlatması da olacak.

23 Haz 2022 - 11:42 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.145 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Rumen 1. ligine yükselen Petrolul Ploieşti, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor mask
Rumen 1. ligine yükselen Petrolul Ploieşti, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Başkan Kocaman’dan Kocaeli Stadı bağlantı yoluna inceleme mask
Başkan Kocaman’dan Kocaeli Stadı bağlantı yoluna inceleme
İshakçılar’daki güreşler çok daha modern şartlarda yapılacak mask
İshakçılar’daki güreşler çok daha modern şartlarda yapılacak
Yelkenler fora! mask
Yelkenler fora!
Maşukiyespor’da Sedat Topçu dönemi mask
Maşukiyespor’da Sedat Topçu dönemi
Kamuran Akşar Turnuvası’nda nefes kesen maçlar! mask
Kamuran Akşar Turnuvası’nda nefes kesen maçlar!
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL