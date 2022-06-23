Yelkenler fora!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları başladı. Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile 26 Haziran 2022’da sona erecek olan zorlu mücadele Başiskele sahilinde gerçekleşecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi organizasyonu yapılacak.
YARIŞ PROGRAMI
24 Haziran 2022 Cuma
09.00Alanda toplanma kontroller
09.30 Teknik toplantı
10.00 Açılış seremonisi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
11.00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi
12.00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı
17.00 Yarışmaların bitişi
25 Haziran 2022 Cumartesi
10.00 Alanda toplanma – kontroller
11.00 Sporcuların suya inmesi
12.00 Yarışmaların başlangıcı
17.00 Yarışmaların bitişi
26 Haziran 2022 Pazar
10.00 Alanda toplanma – kontroller
11.00 Sporcuların suya inmesi
12.00 Yarışmaların başlangıcı
16.00 Protokolün alana gelişi
16.30 Ödül töreni başlangıcı
16.35 Dereceye giren sporculara ödüllerin takdimi
17.00 Program bitişi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.