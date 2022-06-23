23 Haz 2022 - 11:42- Spor G: 23 Haz 2022 - 11:44

Yelkenler fora!
Yelkenler fora! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları başladı. Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile 26 Haziran 2022’da sona erecek olan zorlu mücadele Başiskele sahilinde gerçekleşecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi organizasyonu yapılacak.

YARIŞ PROGRAMI

24 Haziran 2022 Cuma

09.00Alanda toplanma kontroller

09.30 Teknik toplantı

10.00 Açılış seremonisi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

11.00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi

12.00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı

17.00 Yarışmaların bitişi

25 Haziran 2022 Cumartesi

10.00 Alanda toplanma – kontroller

11.00 Sporcuların suya inmesi

12.00 Yarışmaların başlangıcı

17.00 Yarışmaların bitişi

26 Haziran 2022 Pazar

10.00 Alanda toplanma – kontroller

11.00 Sporcuların suya inmesi

12.00 Yarışmaların başlangıcı

16.00 Protokolün alana gelişi

16.30 Ödül töreni başlangıcı

16.35 Dereceye giren sporculara ödüllerin takdimi

17.00 Program bitişi

23 Haz 2022 - 11:42 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.364.145 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Rumen 1. ligine yükselen Petrolul Ploieşti, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor mask
Rumen 1. ligine yükselen Petrolul Ploieşti, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Başkan Kocaman’dan Kocaeli Stadı bağlantı yoluna inceleme mask
Başkan Kocaman’dan Kocaeli Stadı bağlantı yoluna inceleme
İshakçılar’daki güreşler çok daha modern şartlarda yapılacak mask
İshakçılar’daki güreşler çok daha modern şartlarda yapılacak
Yelkenler fora! mask
Yelkenler fora!
Maşukiyespor’da Sedat Topçu dönemi mask
Maşukiyespor’da Sedat Topçu dönemi
Kamuran Akşar Turnuvası’nda nefes kesen maçlar! mask
Kamuran Akşar Turnuvası’nda nefes kesen maçlar!
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL