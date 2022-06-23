Özlü, esnaf buluşmalarına devam ediyor     

Başiskele’de halkla ve esnaflarla devamlı iç içe olan, hemşehrilerinin görüş, öneri ve taleplerini her an dinleyen Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Esnaf Buluşmaları” kapsamında bugün Barbaros Mahallesi ve Sahil Mahallesi esnaflarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan M. Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde yapılan programa AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve mahalle esnafı katılım gösterdi.

BÖLGE ESNAFINA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Başkan Özlü esnaf hemşehrilerine hitaben bir konuşma yaparak, Başiskele’nin daha yaşanabilir bir modern kent olabilmesi için istişarenin ve ortak yönetimin önemine vurgu yaptı. İlçede yapılan hizmetlerden ve yapılacak yeni projelerden de bahseden Başkan Özlü, Barbaros ve Sahil Mahallelerindeki alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bölge esnafına çok önemli bilgiler verdi.

"30 YILLIK ALT YAPI İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Yaklaşık bir yıldır buralarda her gün çalıştık. Ama çok az kaldı. Bu yaz sonuna kadar bu mahallerimizi tertemiz ışıl ışıl yapmış olacağız. Işıklandırmasıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla, bir şehir konforuna ulaştıracağız her bir mahallemizi. Bizler bu ilçenin önümüzdeki 30 yıllık alt yapı ihtiyacını karşılayacak çalışmaları tamamladık. Buradaki çoğu alt yapı çalışmaları eski belde belediyelerinden kalma 20-25 yıllık altyapı çalışmalarıydı. Evlerdeki şebeke suyu sorununu hallettik. Cadde ve sokaklardaki yağmur suyu, kanalizasyon sistemlerini hallediyoruz. Sonra üst yapının söküleceği kısımlarda, alt yapı çalışmaları yapacak kurumlara dedik ki sizden kazı çalışma bedeli almayacağız, gelin fiber alt yapı sistemlerinizi yapın dedik. Superonline ve Türk Telekom’a fiber internet hatlarını çektirdik. Gelecekte yine yollarda kazı olmasın diye bazı noktalara yeni abonelikler için elektrik ve su hatları yaptık. Doğalgaz için bazı yerlerde tedbirlerimizi aldık. Yani bu Barbaros ve Sahil Mahallelerimiz’de tekrar bir alt yapı çalışması olmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik.” dedi.

“BİR YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK BİR KABUK DEĞİŞİMİ OLACAK”

Barbaros ve Sahil Mahallesi’nin gelecek bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimine uğrayacağını ifade eden Başkan Özlü, “Daha işlerimiz bitmedi. Kaba işlerimiz bittiğinde kent estetiğine başlıyoruz. Şu anda Atatürk Caddesi’ne başladık. Sonra Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Pınar Caddesi’ne başlayacağız ve boydan boya bu caddelerimizi yenileyeceğiz ve elektrik hatlarını da yer altına alarak prestijli caddeler haline getireceğiz. Kısacası bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak. Gerçekten bir şehir merkezi görünümüne kavuşacak.” diye konuştu.