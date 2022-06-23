İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan, İzmit’in en işlek otoparklarından birisi olan otopark, aylık 300 bin TL (KDV dahil) bedel üzerinden 3 yıllık kira bedeli peşin ödemek şartı ile bugün İzmit Belediyesi toplantı salonunda ihaleye çıktı. 787 araç kapasiteli otopark, açık teklif usulü yapılan ihaleye katılım olmaması nedeniyle ihale iptal edildi. Yeni ihale gününün önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.
23 Haz 2022 - 11:48- Gündem Güncelleme: 23 Haz 2022 - 11:50
Belsa Otopark’a talipli yok!
İzmit Belediyesi tarafından bugün ihaleye çıkılan Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan otoparka talipli olmaması nedeniyle ihale iptal edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.