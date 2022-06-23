23 Haz 2022 - 11:48- Gündem G: 23 Haz 2022 - 11:50

Belsa Otopark’a talipli yok!

İzmit Belediyesi tarafından bugün ihaleye çıkılan Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan otoparka talipli olmaması nedeniyle ihale iptal edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Belsa Otopark’a talipli yok! mask
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İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan, İzmit’in en işlek otoparklarından birisi olan otopark, aylık 300 bin TL (KDV dahil) bedel üzerinden 3 yıllık kira bedeli peşin ödemek şartı ile bugün İzmit Belediyesi toplantı salonunda ihaleye çıktı. 787 araç kapasiteli otopark, açık teklif usulü yapılan ihaleye katılım olmaması nedeniyle ihale iptal edildi. Yeni ihale gününün önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

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23 Haz 2022 - 11:48 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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