Belsa Otopark’a talipli yok!

İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan, İzmit’in en işlek otoparklarından birisi olan otopark, aylık 300 bin TL (KDV dahil) bedel üzerinden 3 yıllık kira bedeli peşin ödemek şartı ile bugün İzmit Belediyesi toplantı salonunda ihaleye çıktı. 787 araç kapasiteli otopark, açık teklif usulü yapılan ihaleye katılım olmaması nedeniyle ihale iptal edildi. Yeni ihale gününün önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.