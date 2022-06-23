KSO 33. yılını muhteşem bir konserle kutladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) kuruluşunun 33. yıl dönümünde muhteşem bir etkinliğe imza attı, Kocaelililere klasik müzik ziyafeti yaşattı. Doç. Dr. Revnak Yengi yönetimindeki KSO Oda Orkestrası ‘Odamızın 33. Yılı ve Yaza Merhaba Konseri’nde icra ettiği birbirinden güzel eserler ile dinleyicilerin kulaklarını pasını sildi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eşi Rüya Zeytinoğlu ve KSO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliğinde Gölcük Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik kokteyl ile başladı.

YOĞUN KATILIM OLDU

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut başta olmak üzere Deniz Ana Üs Kurmay Başkanı Albay Hakan Yıldız, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Devlet Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Enver Mete Aslan, KSO Meclis Üyeleri, il protokolü ile müzik tutkunu yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte ilk olarak KSO’nun kuruluşunun 33. yıl dönümü pastası kesildi.

33. YIL DÖNÜMÜ PASTASI

Gerçekleşen seremonide katılımcılara hitap eden KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO’nun 33. kuruluş yıl dönümünü böylesi güzel ve anlamlı bir etkinlikte Kocaelililerle birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı. Daha sonra söz alan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut da Kocaeli Sanayi Odası’na nice yıllar diledi, düzenlenen etkinlik dolayısıyla KSO Yönetimini kutladı. Ardından kaymakam Karabulut, Zeytinoğlu ve KSO Yönetim Kurulu Üyeleri hep birlikte ‘nice yıllar’ temennisinde bulunarak pastayı kesti.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Daha sonra davetliler konser salonuna geçti. Yoğun katılımın olduğu konserde Şef Doç. Dr. Revnak Yengi, uzun bir aradan sonra böylesi bir kalabalığa konser verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi, konseri organize eden Kocaeli Sanayi Odası’nı ve sanatı daima destekleyen sanayicileri kutladı. Bir saat boyunca 8 parçalık klasik müzik repertuarıyla kulakların pasını silen KSO Oda Orkestrası, konukların büyük beğenisini topladı. Oda Orkestrası, icra edilen son eserin ardından muhteşem sahne performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. KSO Başkanı Zeytinoğlu da Şef Doç. Dr. Revnak Yengi ve orkestra üyelerini bu güzel konser dolayısıyla tebrik etti.