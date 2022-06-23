Gazetecilerin gücü, yasayı erteletti

Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen yeni yasa teklifi ile ilgili geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazeteciler Federasyonu Düzce’deki Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesinde Basın yasasına tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından TGF’nin çağrısıyla diğer basın meslek örgütleri de birlikte hareket ederek sert tepki vermiş, iki gün boyunca İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra diğer illerde de protestolar yapılmıştı. Basın meslek örgütlerinin tepkisi ile birlikte CHP ve İYİ Parti gruplarında da bu yasa ile ilgili tepki konuşmaları ve arkasından Ankara Ulus meydanında yapılan eylemin ardından bugün görüşmelere başlanacak Basın yasası ileri bir tarihe ertelendi.

“ÖNERİLERİMİZE YER VERİLECEK”

Yeni basın yasasının bir dayatma olduğunu günler öncesinden Türkiye gündemine taşıyan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, bu konuyla ilgili iktidar partisi yetkilileri ile de görüştüğünü belirterek, “Basın yasasının düzeltilmesi için çalışmaların başlatılacağını umuyoruz. Basın meslek örgütlerinin görüş ve önerilerine yer verilmeli, yok sayılmamalı. Biz de bu işin takipçisi olacağız. Basın meslek örgütlerinin birlikte hareket etmesi basının bir çok sorunu cözülecegine inanıyoruz ” diye konuştu.